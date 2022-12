Elon Musk annonce qu’il sera bientôt possible de cacher le compteur de vues sur Twitter

Le compteur de vues sur Twitter pourra bientôt être caché. C'est Elon Musk qui l'annonce.

Il y a quelques jours seulement, Twitter déployait une nouvelle fonctionnalité. Fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir une mesure d’engagement en temps réel sur leurs tweets, le compteur de vues. Tout du moins était-ce l’intention première derrière la mise en place de cette nouveauté. Mais comme avec un grand nombre d’éléments sur la plateforme, cette nouveauté suscite des réactions très mitigées.

Tout récemment, Elon Musk a tweeté que Twitter allait “revoir l’esthétique et ajouter un paramètre pour désactiver l’affichage de ce compteur, mais je pense que tout le monde finira par l’apprécier.”

La fonctionnalité avait été introduite le 22 décembre, avec le milliardaire américain qui déclarait que, ce faisant, Twitter serait plus “vivant” qu’il ne l’était jusqu’à présent. Et d’ajouter que, si les likes et autres retweets sont plutôt publics, les vues, elles, sont passives.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022