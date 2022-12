Twitter restaure sa fonctionnalité de prévention contre le suicide après l’avoir brièvement retirée

La bannière de prévention du suicide de Twitter disparaît brièvement, avant de réapparaître.

Twitter déclare travailler sur le retour de la bannière #ThereIsHelp sur sa plateforme, une fonctionnalité qui propose aux utilisateurs des solutions de prévention contre le suicide et autres ressources utiles lorsque ceux-ci cherchent certains contenus. Tout récemment, Reuters rapportait que l’entreprise avait supprimé cet outil d’intérêt public sur demande expresse d’Elon Musk.

Après la publication de l’article par le journal américain, Ella Irwin, directrice de l’équipe Confiance et sécurité de Twitter, confirmait la suppression de cette fonctionnalité, mais précisait que cette dernière n’était que temporaire. “Nous avons corrigé et revu nos textes. Ils ont simplement été retirés de manière temporaire pendant que nous procédions à l’opération”, déclarait-elle à Reuters. “Nous devrions les voir de nouveau sur la plateforme dans les jours à venir.”

Peu après, Elon Musk niait que Twitter avait même supprimé la fonctionnalité. “Le message est bel et bien toujours là. C’est une fausse information”, écrivait le milliardaire sur Twitter, et d’ajouter : “Twitter n’empêche pas le suicide.” Lorsque nos confrères de Engadget ont effectué une recherche sur des termes comme “suicide” ou “Covid-19” ce week-end, la bannière n’est pas apparue.

Ella Irwin a ensuite déclaré à Reuters que Twitter avait l’intention de prendre une approche similaire à celle de Google. L’entreprise “propose quelque chose de très abouti dans ses résultats de recherche et [nous] reprenons une grande part de leur approche avec les modifications que nous apportons actuellement.”

La disparition de la bannière #ThereIsHelp, bien que très temporaire, a attiré une vague de critiques sur Twitter de la part de certains défenseurs de la sécurité des personnes. Eirliani Abdul Rahman, ancienne membre du conseil Confiance et Sécurité récemment dissout de l’entreprise, déclarait à Reuters avoir trouvé cette nouvelle “extrêmement déconcertante et profondément perturbante”. Eirliani Abdul Rahman précisait aussi que les entreprises travaillent d’ordinaire sur leurs fonctionnalités de sécurité “en parallèle”, laissant les fonctionnalités existantes en place avant de les remplacer.

1. The message is actually still up. This is fake news.

2. Twitter doesn’t prevent suicide.

— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022