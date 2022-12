Suite à son sondage, Elon Musk va trouver quelqu’un d’autre pour diriger Twitter

Elon Musk devrait bel et bien chercher un remplaçant au poste de PDG de Twitter. Pour l'heure, aucune information sur le sujet.

Hier, Elon Musk lançait un autre de ses fameux sondages Twitter. Cette fois, c’est son poste de PDG qui était sur la sellette. La question était simple : “Devrais-je laisser mon poste à la direction de Twitter ? Je me plierai aux résultats de ce sondage”, tweetait-il. Le sondage vient de se terminer et 57,5 % des utilisateurs ont voté “Oui” contre 42,5 % de “Non” ; un total de 17 502 391 votes pour une différence importante de 15 points.

L’avenir nous dira si Elon Musk tient parole et si oui, quand. Peu après la publication du vote en question, et alors que la tendance était déjà en faveur du Oui, il tweetait : “Comme le dit l’adage, attention à ce que vous souhaitez, vous pourriez l’obtenir.” Dans une réponse à un autre utilisateur dans la même discussion, il ajoutait : “Personne ne veut du travail qui peut vraiment permettre de garder Twitter en vie. Il n’y a aucun successeur.” Durant le sondage, Elon Musk a été vu au Qatar, assistant à la finale de la Coupe du monde de football, avec l’ancien conseiller de la Maison Blanche, Jared Kushner, tweetant en direct le match entre la France et l’Argentine.

Pour l’heure, aucune information sur le sujet

Le vote fait suite à une série d’événements pour le moins agités sur Twitter. Ce week-end, la plateforme annonçait un changement dans ces règles qui empêchait les utilisateurs de publier des liens vers des plateformes concurrentes, parmi lesquelles Facebook, Instagram et Mastodon. Cela a entraîné le bannissement de plusieurs utilisateurs, y compris le fondateur de Y Combinator, Paul Graham, qui défendait pourtant l’acquisition de Twitter par Elon Musk.

Une vive controverse a suivi et occasionné des excuses en bonne et due forme de la part du milliardaire américain, qui tweetait notamment que “à compter d’aujourd’hui, il y aura un vote pour chaque changement de règle majeur”. Ensuite, dans un autre sondage hier, @TwitterSafety demandait aux utilisateurs s’il devait “y avoir une règle empêchant la création ou l’utilisation de comptes dont le seul objectif serait de promouvoir d’autres plateformes sociales.” Le “Non” l’emporte très largement, avec 87 % des près de 236 000 votes et 13 heures restantes, à l’heure d’écrire ces lignes.