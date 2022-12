Instagram aide les utilisateurs piratés à récupérer plus facilement l’accès à leur compte

Instagram simplifie la récupération de l'accès à son compte et déploie de nouvelles mesures pour éviter le piratage.

Instagram introduit actuellement de nouveaux outils pour la sécurité. Parmi ceux-ci, un hub dédié sur lequel les utilisateurs peuvent signaler et résoudre les problèmes d’accès à leur compte, le cas échéant. Cela devrait être très utile à celles et ceux qui se sont fait pirater leur compte et qui ont des difficultés à en récupérer l’accès.

Instagram simplifie la récupération de l’accès à son compte

Si vous êtes dans l’incapacité de vous connecter à votre compte, vous pouvez vous rendre sur le hub sur le site d’Instagram. Instagram vous demandera alors d’expliciter votre problème : compte piraté, oubli de mot de passe, perte de la méthode de vérification pour l’authentification double facteur, usurpation d’identité ou compte suspendu. Une fois le problème indiqué, il faut suivre les indications données et vous devriez pouvoir récupérer votre compte.

Une méthode que vous pouvez utiliser pour confirmer qu’un compte est bien le vôtre, c’est de demander à d’autres utilisateurs de confirmer votre identité. Si vous vous retrouvez dans l’incapacité d’accéder à votre compte, vous pouvez demander à deux amis sur Instagram de confirmer votre identité. Instagram avait commencé à tester cette fonctionnalité il y a quelques mois, elle est désormais disponible à tout un chacun. Vos amis auront 24 heures pour répondre à votre requête et s’ils le font, Instagram vous permettra de réinitialiser votre mot de passe.

et déploie de nouvelles mesures pour éviter le piratage

Dans le même temps, Instagram explique qu’elle utilise davantage de mesure pour éviter le piratage de compte. Le service supprime les comptes que le système estime malveillants, comme ceux qui usurpent des identités. Un nouveau test implique de vous envoyer un avertissement “si un compte que nous trouvons suspect pourrait usurper l’identité de quelqu’un pour vous suivre”. Dans les mois à venir, Instagram commencera à envoyer ces avertissements à celles et ceux qui reçoivent des messages directs d’un compte qui serait un clone d’un compte professionnel.

Et par-dessus tout cela, vous commencerez à voir les badges bleus pour les comptes certifiés dans davantage d’endroits sur la plateforme. Outre les profils, vous les verrez désormais dans les Stories et les DM. Ce badge apparaîtra aussi bientôt dans le fil d’actualité. Instagram explique que ceci aidera les utilisateurs à savoir si le compte avec lequel ils interagissent ou souhaitent interagir est légitime.