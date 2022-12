Instagram indique aux créateurs quand et pourquoi leurs publications sont shadowban. Voilà qui devrait répondre à l'une des plus grosses frustrations de la plateforme pour les créateurs.

La dernière mise jour en date d’Instagram vise à aider les créateurs à mieux comprendre l’un des aspects les plus frustrants de l’app : le shadowban. L’app met à jour sa fonctionnalité de statut de compte pour aider les créateurs à “comprendre si le contenu de leur compte peut être recommandé à celles et ceux qui ne les suivent pas”.

Avec ce changement, Instagram va permettre à quiconque dispose d’un compte “professionnel” de savoir si leurs publications sont actuellement bloquées ou non par les algorithmes de recommandation. Cette information apparaîtra dans la “fonctionnalité de statut du compte” de l’app et montrera aux utilisateurs “une sélection” de posts qui ne conviennent pas, offrant la possibilité de les modifier, les supprimer ou contester cette décision s’ils estiment que c’est une erreur.

À l’heure actuelle, la fonction ne couvre que les posts qui sont privés de recommandations dans Explorer, Fil et Reels, mais l’entreprise indique qu’elle travaille à étendre la fonctionnalité pour que les créateurs sachent s’ils sont aussi bloqués dans les suggestions au niveau du compte en général, comme dans la recherche ou dans les “comptes suggérés”.

Bien qu’Instagram évite d’utiliser le mot “shadowban”, cette modification vise clairement à corriger un aspect dont se plaignent les utilisateurs depuis longtemps, à savoir pourquoi leurs publications ne sont pas distribuées comme elles le devraient. Pour gérer cela, l’entreprise a tenté, ces dernières années, de mieux expliquer comment son algorithme fonctionne, et définit des directives claires pour les recommandations, ceci pour aider les créateurs à comprendre le fonctionnement interne de l’app.

“Nous savons que la portée peut être volatile”, expliquait Adam Mosseri, responsable d’Instagram, dans une vidéo au sujet de cette mise à jour. “Nous savons qu’il est important pour les créateurs de comprendre comment Instagram fonctionne s’ils comptent l’utiliser à long terme.”

En affichant désormais clairement aux utilisateurs pourquoi leur contenu est retiré des recommandations, l’entreprise espère que les créateurs pourront faire ce qu’il faut pour “corriger” leurs erreurs. Cela pourrait aussi donner aux créateurs une certaine satisfaction de voir que leur contenu a bien été réduit dans leur visibilité et leur offrir l’opportunité de demander une seconde évaluation. Un porte-parole d’Instagram déclarait que les équipes dédiées travaillent “aussi vite que possible” pour ce faire, sans pour autant préciser combien de temps pourrait prendre cette opération.

✅ Account Status Update ✅

We're expanding Account Status so professional accounts can understand if their content may be eligible to be recommended to non-followers.

Here’s how to get to it: Profile -> Menu -> Settings -> Account -> Account Status pic.twitter.com/QbxjQF06vR

— Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2022