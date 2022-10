Les groupes Facebook ont désormais droit aux Reels et à davantage d’outils contre la fausse information

Facebook fait le plein de nouveautés dans ses Groupes. Les Reels font leur apparition, tout comme de nouveaux outils de modération.

Facebook a décidé de donner à ses Groupes un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et des outils pour garantir des discussions plus saines. Que vous aimiez ou non, les Reels arrivent dans les groupes, les membres peuvent partager des tutoriels ou tout autre type de vidéo en utilisant le format désormais si populaire. Vous pouvez aussi mettre à jour le profil du Groupe pour partager des choses que vous pourriez avoir en commun et signaler que vous êtes ouvert aux messages. Et si vous voulez diffuser un événement, vous pouvez partager des événements Facebook publics en tant que Stories Instagram.

Le géant du réseau social simplifie aussi le combat contre la propagation de la fausse information au sein des Groupes. Les administrateurs peuvent désormais déplacer automatiquement les posts contenant ce qui est reconnu comme de fausses affirmations (vérifiées donc par des fact checkers) vers les posts en attente et même bloquer automatiquement leurs auteurs. Cela devrait aider à maintenir des discussions vertueuses et aider à prendre des décisions sur d’éventuels bannissements.

Facebook fait aussi son possible pour promouvoir les conversations, en testant une extension qui permet aux administrateurs d’autoriser du contenu qui pourrait être détecté comme du harcèlement, comme quand on décrit un poisson qui serait “gras”. Ceci ne sera disponible qu’aux administrateurs très impliqués qui ont eu un comportement exemplaire sur la plateforme. Dans un autre test, les administrateurs peuvent attribuer des points aux membres de leur communauté qui contribuent. Vous pourriez ainsi mettre en place des badges pour les nouveaux inscrits, etc.

Ces changements sont à la fois une initiative visant à promouvoir l’engagement positif et une reconnaissance que les Groupes ont parfois été la source des plus gros problèmes de fausses informations de Facebook. Cela a mis certaines communautés en difficulté durant les élections de 2020, banni des centaines de groupes QAnon. La possibilité de permettre certains contenus mal étiquetés, si l’on peut dire, est inhabituelle. Cela montre que Facebook veut laisser les Groupes outrepasser son propre système de modération si ceux-ci pensent qu’une erreur a été commise par les algorithmes.