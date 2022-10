Facebook permet de choisir quels posts vous voulez voir le plus

Facebook propose un nouveau paramètre pour affiner encore le fil d'actualité. Voilà qui pourrait être intéressant.

Avec des revenus en baisse ces derniers mois, Facebook a dû fermer un certain nombre d’applications peu ou pas populaires pour se concentrer sur ses services principaux. Le géant américain a par exemple pris la décision de procéder à une mise à jour du fil d’actualité, en laissant aux utilisateurs la possibilité de voir plus ou moins de publications des amis, groupes et autres pages. Cela permettra par la suite d’intégrer les retours des utilisateurs dans les scores pour les fils, “rendant [les] systèmes d’intelligence artificielle plus intelligents et plus réactifs”, explique la firme de Menlo Park dans un post de blog.

Facebook propose un nouveau paramètre pour affiner encore le fil d’actualité

À l’heure actuelle, l’app Facebook ne vous permet que de cacher les posts des gens que vous suivez et ceux qui vous sont suggérés. Maintenant, pour les proches ou les publications recommandées, un nouveau paramètre permettra de “voir davantage” ou “voir moins” de ce contenu. Procéder ainsi non seulement modifier le contenu de votre fil, mais aussi améliorer les algorithmes d’intelligence artificielle utilisés pour le fil.

Ce paramètre sera affiché “de manière cyclique” sur les posts du fil, et vous pourrez bien accéder à un paramètre similaire sur chaque publication en tapotant sur le menu avec les trois petits points dans le coin supérieur droit de l’écran. L’entreprise américaine teste aussi la fonctionnalité sur ses vidéos courtes Reels.

Voilà qui pourrait être intéressant

De plus, Facebook expérimente un menu global pour personnaliser le nombre de publications que vous voyez de vos Amis et famille, Groups, Pages et autres figures publiques. Vous pourrez bientôt sélectionner “Normal”, “Voir davantage” ou “Voir moins” de contenu de ce genre. Celui-ci apparaîtra aux côtés des préférences du Fil que sont Favoris, Masquer temporairement, Se désabonner et Reprendre Contact.

Avec ces changements, Facebook semble vouloir répondre à l’une des plaintes les plus fréquentes des utilisateurs : trop de publications “indésirables” sur les fils. Considérant le nombre de publicités dans les fils (avec davantage encore qui vont arriver sur Instagram et dans les Reels), la société mère Meta a tout intérêt à ce que les utilisateurs soient satisfaits de ce contenu.