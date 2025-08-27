Facebook lance une fonction qui pourrait explorer vos photos : découvrez comment désactiver cette option

Facebook a récemment lancé une fonctionnalité capable d’analyser discrètement les photos stockées sur votre smartphone. Cette nouveauté soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des données et suscite l’intérêt des utilisateurs soucieux de protéger leur vie privée.

Tl;dr Meta analyse vos photos sans consentement explicite.

La désactivation du scan IA reste possible via les réglages.

Les risques pour la vie privée inquiètent fortement les utilisateurs.

Un nouvel outil de Meta sous le feu des critiques

Depuis quelques semaines, une fonctionnalité expérimentale suscite un certain malaise chez les utilisateurs de Facebook. Sans crier gare, la société Meta a étendu le déploiement d’un système d’analyse automatique des photos présentes sur les smartphones, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Là où le bât blesse, c’est que ce scan pourrait être activé à l’insu des personnes concernées — même pour celles ayant refusé la collecte lors de l’apparition d’une fenêtre contextuelle… lorsqu’elle apparaît.

L’analyse intelligente : promesses créatives ou inquiétude généralisée ?

Initialement annoncée en juin, cette option entendait proposer des « idées créatives personnalisées, comme des temps forts de voyage ou des collages », même à partir de clichés jamais publiés sur Facebook. Selon Meta, il s’agirait avant tout de simplifier la création d’albums et d’histoires grâce à l’IA. Mais plusieurs voix remontent : certains usagers affirment ne jamais avoir eu l’occasion d’accepter ou refuser, la fonctionnalité étant parfois activée par défaut. En cas d’activation, il faut d’ailleurs accepter les conditions générales de l’IA autorisant l’analyse des « données visuelles et caractéristiques faciales ».

Les données extraites – objets, dates, visages – serviraient à suggérer albums et montages. L’entreprise assure toutefois qu’aucune information ne serait utilisée à des fins publicitaires. Reste que la question centrale demeure celle de la confidentialité : faut-il craindre une nouvelle atteinte à sa vie privée ?

Désactiver l’analyse automatique : mode d’emploi

Pour celles et ceux désireux de reprendre la main sur leurs données personnelles, il existe néanmoins une solution relativement accessible dans l’application mobile. Voici comment procéder :

Lancer l’application Facebook , puis ouvrir le menu « Paramètres et vie privée ».

, puis ouvrir le menu « Paramètres et vie privée ». Chercher la section « Préférences », puis « Suggestions issues du partage de pellicule ».

Désactiver les options liées au traitement intelligent des photos (bouton bleu à passer au gris).

Il faut préciser que cette option concerne uniquement les applications mobiles iOS et Android, et que seuls les clichés récents (30 derniers jours) seraient concernés. Selon Meta, toutes les suggestions générées par l’IA resteraient privées et les données supprimées après un mois.

L’inquiétude persiste malgré les garanties officielles

Difficile cependant de dissiper tous les doutes : entre absence de clarté sur le calendrier général du déploiement et inquiétudes croissantes autour de la gestion des informations sensibles par Meta, bon nombre d’utilisateurs recommandent tout simplement de refuser tout accès dès que possible. Finalement, si la sécurité numérique vous tient à cœur, un réflexe simple : garder vos images hors de portée tant que le flou demeure sur leur utilisation réelle.