Hypernova : les futures lunettes connectées monoculaires de Meta

Meta s’apprête à dévoiler ses nouvelles lunettes intelligentes, équipées d’un écran monoculaire et d’un bracelet contrôleur.

Tl;dr Meta présentera prochainement deux nouveaux modèles de lunettes connectées lors du Meta Connect 2025.

Les lunettes Hypernova, équipées d’un écran monoculaire et d’un bracelet contrôleur, visent légèreté, simplicité et interaction par gestes.

Le prix prévu est d’environ 800 dollars, reflétant les fonctionnalités avancées et le positionnement haut de gamme de ces dispositifs.

Nouvelles ambitions pour Meta dans les lunettes connectées

Le mois de septembre s’annonce décisif pour Meta, qui devrait dévoiler, lors du rendez-vous annuel Meta Connect 2025, deux modèles inédits de lunettes intelligentes. Cette offensive technologique s’inscrit dans la volonté du groupe, aujourd’hui bien plus qu’un simple réseau social, de renforcer sa position sur le marché des objets connectés et de l’intelligence artificielle.

Les rumeurs évoquent notamment le lancement des fameuses lunettes Hypernova. Ces montures, au cœur des spéculations depuis plusieurs mois, seraient équipées d’un petit écran intégré dans l’œil droit ainsi que d’un bracelet contrôleur permettant des interactions par gestes ou tactile. Le design reposerait sur une collaboration étroite avec EssilorLuxottica, déjà partenaire clé pour les modèles Ray-Ban Meta, mais certaines fuites suggèrent aussi l’arrivée possible d’une version siglée Prada, réputée pour ses branches épaisses adaptées aux technologies embarquées.

Fonctionnalités attendues et comparaison avec la concurrence

Sur le plan technique, la grande nouveauté réside dans cet écran unique, qualifié de « monoculaire » par le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth. Selon lui : « Les affichages monoculaires ont de nombreux avantages… Ils sont abordables, plus légers, et il n’y a pas de correction de disparité, ce qui les rend structurellement beaucoup plus simples », cette solution offrirait à la fois légèreté et simplicité d’usage, tout en maintenant les coûts sous contrôle. Côté affichage, il s’agirait d’un champ de vision limité à 20 degrés : suffisant pour lire des messages ou notifications en surimpression.

Cette approche semble chercher un équilibre entre des dispositifs haut de gamme comme le Xreal One Pro, aux capacités immersives poussées, et les modèles plus classiques tels que les Oakley Meta HSTN – qui se passent totalement d’écran.

Un positionnement tarifaire audacieux

S’il fallait retenir un chiffre : environ 800 dollars. Ce prix intègrerait à la fois les lunettes et le bracelet contrôleur – bien supérieur aux standards actuels (269 à 649 dollars) mais justifié par l’ajout de fonctionnalités avancées comme la caméra embarquée ou le contrôle gestuel.

Reste une inconnue : la date précise de commercialisation. Mais chez Meta, on prépare déjà l’après-smartphone…