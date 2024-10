Prada redéfinit la mode spatiale avec Axiom Space

Axiom Space, en collaboration avec la maison de luxe Prada, a dévoilé une combinaison spatiale d’un nouveau genre, spécialement conçue pour les astronautes de la mission Artemis III. Cette alliance entre technologie spatiale et expertise en matériaux de luxe met en lumière la prochaine génération de vêtements spatiaux.

Tl;dr Axiom Space et Prada développent une combinaison spatiale moderne et fonctionnelle.

L’AxEMU intègre des innovations pour améliorer la sécurité et la mobilité.

Prada apporte sa maîtrise des matériaux pour garantir confort et protection.

Cette collaboration symbolise un nouveau modèle de partenariat industriel pour l’avenir de l’espace.

Une union audacieuse entre technologie et luxe

Lancée en 2023, la collaboration entre Axiom Space et Prada a pour objectif de créer l’AxEMU, une combinaison spatiale haute technologie qui marie fonctionnalité et design. Prada apporte ses compétences uniques en matière de design et de matériaux, tandis qu’Axiom Space, pionnier dans l’exploration spatiale, met à profit ses avancées techniques. Ce partenariat entre une maison de couture et une entreprise spatiale est une première dans l’histoire de l’aérospatiale, ouvrant la voie à une nouvelle vision de l’exploration humaine au-delà de la Terre.

AxEMU : une combinaison à la pointe de l’innovation spatiale

La combinaison AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), qui sera utilisée lors de la mission Artemis III en 2025 avec les astronautes de la NASA, est conçue pour répondre aux conditions extrêmes de la Lune. Cette combinaison permettra des sorties extravéhiculaires jusqu’à huit heures, en offrant aux astronautes une mobilité optimisée. Axiom Space a intégré des technologies avancées pour résister aux environnements extrêmes de l’espace, tout en adaptant la combinaison à différents types de corps pour assurer confort et sécurité lors des missions lunaires.

Prada : du luxe à l’innovation fonctionnelle

Le rôle de Prada dans ce projet a débuté avec une implication centrée sur l’innovation en matériaux et le confort des astronautes. Connu pour son savoir-faire dans le choix de tissus de haute performance, Prada a contribué à la conception de la couche externe de l’AxEMU, en assurant une protection contre les températures élevées et la poussière lunaire. Prada a également travaillé à rendre la combinaison plus légère et flexible, tout en maintenant une esthétique unique, prouvant que fonctionnalité et style peuvent coexister dans le domaine spatial.

Vers un modèle de collaboration pour l’exploration spatiale

La collaboration entre Axiom Space et Prada marque un tournant dans l’industrie spatiale, où des entreprises non-traditionnelles se joignent aux acteurs historiques de l’aérospatiale. En s’associant avec un créateur de mode, Axiom montre que l’innovation et la collaboration intersectorielle seront cruciales pour les missions futures, y compris celles qui s’étendront au-delà de la mission Artemis III en 2025. Ce modèle de partenariat reflète la vision d’une exploration spatiale commercialisée, où les contributions diverses façonneront l’avenir de l’humanité dans l’espace.