Ray-Ban Meta : la révolution des lunettes connectées

Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica et Meta s’engagent sur le long terme pour faire des lunettes intelligentes le produit incontournable de demain.

Tl;dr Meta et EssilorLuxottica ont vendu 2 millions de paires de lunettes Ray-Ban Meta depuis leur lancement en 2023 et prévoient d’atteindre 10 millions d’unités par an d’ici 2026.

Le partenariat entre Meta et EssilorLuxottica vise à faire des lunettes connectées une plateforme numérique clé, avec des fonctionnalités d’IA et des services à venir.

Bien que les ventes soient en croissance, Meta doit encore surmonter des défis pour rivaliser avec les géants comme Apple et Samsung dans le marché des produits numériques.

Des ventes en forte croissance

Depuis leur lancement en octobre 2023, les Ray-Ban Meta (des lunettes intelligentes qui comprennent deux caméras, des haut-parleurs ouverts, un microphone et un pavé tactile intégrés au cadre) se sont écoulées à 2 millions d’exemplaires. Ce chiffre dépasse largement les prévisions initiales et montre un réel engouement du public. Meta envisageait d’atteindre 1 million de ventes en 2024, mais les résultats dépassent ces attentes. L’objectif fixé par EssilorLuxottica est désormais de produire 10 millions de lunettes par an dès 2026. Cette ambition repose sur une adoption croissante des lunettes connectées comme nouveau support numérique du quotidien.

Une collaboration sur le long terme

EssilorLuxottica et Meta ont annoncé un partenariat stratégique qui s’étendra au moins jusqu’en 2030. La vision de Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica, est de faire des lunettes un « partage de plateforme » ouvert à d’autres marques. Meta prévoit d’ailleurs de décliner sa technologie avec Oakley, une autre marque du groupe. Cette stratégie vise à diversifier l’offre et à toucher un public plus large, en intégrant progressivement des fonctionnalités innovantes.

Des fonctionnalités dopées par l’IA

Les lunettes Meta Ray-Ban ne se contentent pas d’être connectées : elles intègrent déjà des capacités d’intelligence artificielle. Parmi elles, la traduction en direct et un assistant vocal interactif. Si ces fonctions restent perfectibles, elles illustrent la direction prise par Meta pour intégrer l’IA dans le quotidien. De plus, l’entreprise pourrait bientôt proposer des services par abonnement pour enrichir l’expérience utilisateur, une stratégie qui pourrait favoriser l’adoption à grande échelle.

Un pari risqué face aux géants du marché

Malgré ces ambitions, Meta et EssilorLuxottica restent loin des mastodontes du marché numérique comme Apple et Samsung, qui écoulent chacun plus de 200 millions de smartphones par an. Les lunettes connectées doivent encore prouver leur utilité au grand public pour espérer s’imposer comme un support incontournable. Meta prépare déjà l’avenir avec des modèles équipés d’un écran et un bracelet neuronal pour 2025, espérant ainsi franchir un nouveau cap dans l’adoption des lunettes intelligentes.