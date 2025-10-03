Meta exploitera vos conversations avec l’IA pour la publicité : pourquoi la polémique enfle

Meta prévoit d’exploiter les conversations tenues avec ses intelligences artificielles pour affiner la personnalisation publicitaire. Cette décision soulève de vives inquiétudes, notamment chez l’acteur Joseph Gordon-Levitt, qui alerte sur les risques pour la vie privée.

Tl;dr Meta va utiliser vos discussions IA pour cibler ses pubs.

Exclusions : sujets sensibles, Europe, Corée du Sud.

Controverses : vie privée et sécurité des enfants.

L’intelligence artificielle de Meta s’immisce dans votre publicité

Dès le 16 décembre 2025, Meta franchira une nouvelle étape dans la personnalisation publicitaire. À partir de cette date, les échanges que les utilisateurs auront avec l’assistant IA du groupe serviront à affiner le ciblage des annonces diffusées sur Facebook, Instagram et autres applications de l’écosystème. Concrètement, discuter avec le chatbot de vos préférences en matière d’équipements sportifs pourrait se traduire par une avalanche de publicités dédiées dans votre fil d’actualité.

Fonctionnement et zones concernées

Ce dispositif, révélé par le Wall Street Journal, repose sur l’intégration directe des conversations entre utilisateurs et IA dans les algorithmes publicitaires de Meta. Il subsiste cependant certaines limites : seuls les échanges postérieurs au 16 décembre seront exploités, tandis que les dialogues évoquant des thèmes sensibles – religion, orientation sexuelle, politique, santé ou origine ethnique – resteront écartés du dispositif. À noter également, cette mesure ne sera pas appliquée au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, ni en Corée du Sud, des régions où la réglementation sur la protection des données demeure plus stricte.

Sur un autre point sensible : impossible de refuser totalement ce traitement. Les utilisateurs conserveront néanmoins la possibilité d’ajuster certains paramètres généraux liés à la personnalisation publicitaire.

On le sait, le modèle économique de Meta s’appuie largement sur la monétisation via la publicité ciblée. L’entreprise investit massivement dans l’IA générative, espérant transformer chaque conversation en précieuse donnée d’intérêt pour ses annonceurs. Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique plus large où le groupe ambitionne, d’ici à 2026, d’automatiser entièrement la création de campagnes publicitaires grâce à l’intelligence artificielle.

Voici quelques recommandations pratiques à destination des usagers souhaitant mieux contrôler leur exposition :

Passez en revue vos paramètres publicitaires sur Facebook et Instagram.

sur Facebook et Instagram. Pesez chaque mot lors de vos interactions avec le chatbot IA.

Soyez attentif aux notifications signalant l’usage de vos discussions à des fins publicitaires.

Débats et inquiétudes autour de la vie privée

Le projet n’échappe pas à la controverse. Les défenseurs de la vie privée dénoncent depuis longtemps l’utilisation potentielle des échanges avec les IA comme source d’informations hautement personnelles. Plus récemment, l’acteur et critique technologique Joseph Gordon-Levitt a mis en garde contre les risques spécifiques encourus par les mineurs : « L’assistant peut manipuler subtilement les émotions ou brouiller la frontière entre conseil et influence commerciale. » Séparer contenus anodins et confidences sensibles n’est jamais simple chez les jeunes utilisateurs – un vrai défi pour garantir leur protection.

À partir du 7 octobre prochain, Meta informera officiellement ses membres avant déploiement. Ce virage soulève déjà une question centrale : jusqu’où accepterons-nous que nos mots deviennent carburant publicitaire pour les géants du numérique ?