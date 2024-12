Meta prévoit d’ajouter des écrans à ses lunettes intelligentes Ray-Ban

Selon les rumeurs, Meta envisagerait d'ajouter des écrans à ses lunettes intelligentes Ray-Ban, pour une expérience encore plus immersive.

Tl;dr Meta prépare l’ajout d’écrans à ses lunettes intelligentes Ray-Ban.

Les écrans serviraient à afficher des notifications ou les réponses de l’assistant virtuel de Meta.

Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ont rencontré un succès surprenant.

Selon Financial Times, Meta travaille à l’intégration d’écrans dans sa populaire gamme de lunettes intelligentes Ray-Ban. Cette fonctionnalité pourrait faire son apparition dès l’année prochaine, avec une fenêtre de lancement probable pour la deuxième moitié de 2025.

Un écran pour des notifications instantanées

D’après des sources proches des plans de Meta, ces écrans seraient de taille réduite et serviraient probablement à afficher des notifications ou les réponses de l’assistant virtuel de Meta. Il est fort peu probable que la société envisage de faire de cet appareil un dispositif de réalité mixte complet pour le moment.

Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ont été un véritable succès pour l’entreprise. Leur design séduisant et leurs performances admirables expliquent cet engouement. Le modèle actuel comprend des haut-parleurs intégrés à l’oreille, des caméras, des microphones et un accès à l’assistant virtuel de Meta.

Le côté pratique des lunettes intelligentes

J’apprécie particulièrement la simplicité du design actuel, surtout lors de la prise de photos et de vidéos. J’espère que l’ajout d’écrans ne viendra pas perturber cette simplicité et ne se fera pas au détriment, par exemple, d’améliorations du système de caméra. Après tout, les lunettes Ray-Ban Meta sont le dispositif idéal pour prendre rapidement des photos de votre animal de compagnie. Qui n’a jamais essayé de faire tenir son animal en place pour pouvoir sortir son téléphone de son sac et prendre une photo? Ces coquins ne tiennent jamais en place. Les Ray-Ban résolvent ce problème.