Meta défie TikTok avec Vibes

Avec Vibes, la créativité communautaire rencontre la puissance des algorithmes et de l'IA.

Tl;dr Meta lance Vibes, une plateforme vidéo où chaque contenu est généré et remixé par intelligence artificielle.

La personnalisation est au cœur du concept, avec un fil adapté aux goûts des utilisateurs et des vidéos enrichissables.

La société collabore avec Midjourney et Black Forest Labs, malgré des polémiques sur le droit d’auteur et l’avenir incertain du service.

Difficile d’ignorer l’effervescence autour de l’intelligence artificielle générative. Pourtant, là où des géants comme OpenAI, Google ou Antrhopic poursuivent leur trajectoire fulgurante, Meta, elle, cherche encore sa voie. Ces derniers mois, la maison-mère de Facebook n’a pas hésité à puiser dans les rangs de ses concurrents pour renforcer ses équipes. L’arrivée remarquée d’Alexandr Wang, ex-dirigeant de la start-up Scale, n’est qu’un exemple parmi d’autres. C’est dans ce contexte que naît aujourd’hui une initiative inattendue : Vibes.

Une plateforme vidéo dopée à l’IA… mais différente des autres

Avec Vibes, l’ambition est claire : proposer une alternative radicale aux applications comme TikTok ou Vine. Ici, chaque vidéo publiée est générée intégralement par des algorithmes. Grâce à un nouvel onglet dédié au sein de l’application Meta AI, les utilisateurs peuvent produire puis partager leurs propres contenus IA, explorer ceux imaginés par la communauté et même « remixer » les créations existantes – un mécanisme qui n’est pas sans rappeler les tendances collaboratives du web social.

La personnalisation constitue aussi un enjeu central. Le fil s’adapte progressivement aux goûts de chacun, tandis que chaque vidéo peut être enrichie : ajout de musiques, ajustements visuels ou encore modifications stylistiques sont au rendez-vous pour une expérience sur mesure.

Partenaires et polémiques autour de la technologie employée

Pour cette première mouture, la firme collabore étroitement avec deux acteurs reconnus : Midjourney, réputé pour ses images personnalisables via IA, et Black Forest Labs. Mais ce choix soulève déjà quelques sourcils. Si Midjourney excelle techniquement, il traîne derrière lui des accusations persistantes de violation du droit d’auteur – certaines provenant même de géants tels que Disney ou Universal. En juin dernier encore, ces deux studios déposaient plainte pour contrefaçon : un rappel que les frontières entre création et reproduction restent fragiles dans cet univers en mutation.

Révolution ou simple tentative ?

Alors que la concurrence redouble d’inventivité et que le succès populaire reste incertain pour ce type de service ultra-innovant, difficile aujourd’hui d’affirmer si ce pari portera ses fruits pour Meta. La société trace néanmoins sa propre route avec un concept distinct, misant sur l’effet « waouh » suscité par l’association entre créativité communautaire et puissance algorithmique. Seul l’avenir dira si ce cocktail trouvera son public… ou tombera dans l’oubli numérique.