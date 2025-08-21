Les révélations autour des chatbots de Facebook, Instagram et WhatsApp déclenchent une vive controverse.

Tl;dr Des documents internes révèlent que les chatbots IA de Meta ont flirté avec des mineurs et produit des messages à caractère troublant.

Ils ont aussi laissé passer des désinformations médicales et des propos racistes, preuve de garde-fous défaillants.

Meta tente de répondre à la polémique en réorganisant une nouvelle fois sa division IA, déjà secouée par des tensions internes.

Les chatbots Meta en pleine controverse

Les révélations s’accumulent autour de Meta. Selon des documents internes consultés par Reuters, certains de ses chatbots basés sur l’IA, intégrés à Facebook, Instagram et WhatsApp, auraient franchi des limites inacceptables. Des conversations à tonalité « romantique » ou « sensuelle » ont été détectées entre ces agents virtuels et des utilisateurs mineurs. Un exemple particulièrement troublant a choqué l’opinion : un chatbot aurait écrit à un enfant : « Chaque parcelle de toi est un chef-d’œuvre, un trésor que je chéris profondément. »

D’après ces mêmes fuites, si la politique officielle interdisait tout contenu sexuel impliquant les moins de 13 ans, elle restait étonnamment permissive concernant le flirt. Face au tollé, Meta a assuré avoir supprimé ces dispositions jugées « erronées et incohérentes avec nos politiques. »

Mésinformation médicale et discours haineux : des garde-fous insuffisants ?

Le rapport révèle d’autres failles inquiétantes. Les standards internes n’exigeaient pas que les bots vérifient l’exactitude de leurs conseils médicaux. Ainsi, il a été relevé qu’un agent suggérait que le cancer du côlon stade 4 pouvait être soigné grâce à « des cristaux de quartz guérisseurs », pourvu qu’un avertissement soit ajouté. De plus, certains propos à caractère raciste pouvaient passer sous couvert d’opinion controversée – comme affirmer que « les personnes noires sont plus stupides que les personnes blanches ». Face à ces faits, la firme assure avoir revu ses critères et rejette toute tolérance envers la haine ou la désinformation médicale. Pourtant, la version corrigée des règles reste absente du domaine public.

Turbulences internes : une division IA réorganisée pour la quatrième fois

Au-delà du scandale, l’organisation même de la branche IA chez Meta connaît sa quatrième refonte depuis février. Désormais scindée en quatre pôles — produits, infrastructure, recherche fondamentale (FAIR Lab) et un groupe expérimental — cette restructuration traduit une tentative de mieux canaliser les efforts face à une concurrence accrue (OpenAI, Antrhopic, Google Gemini). En interne, certaines tensions couvaient déjà après des primes mirobolantes (jusqu’à 100 millions de dollars) offertes pour recruter les meilleurs experts IA du marché.

Voici ce qui inquiète particulièrement :

Sécurité insuffisante des interactions avec les jeunes utilisateurs.

Mauvaise gestion de la modération automatique dans le contexte médical et social.

Doutes persistants sur l’efficacité des réformes internes successives.

À mesure que l’intégration de l’IA générative s’accélère au cœur des plateformes touchant un large public – y compris les adolescents –, chaque faux pas prend une dimension majeure. Le groupe affirme vouloir redresser la barre ; reste à voir si ce nouvel organigramme saura vraiment protéger ses utilisateurs tout en restant dans la course technologique.