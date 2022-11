Instagram pour le web s’adapte enfin aux grands écrans

Instagram améliore enfin son interface sur desktop, pour une expérience digne de ce nom sur ordinateur.

Après avoir enfin permis la publication l’année dernière, Instagram continue de faire évoluer la version desktop de son application web. La dernière mise à jour en date introduit une interface utilisateur rafraîchie offrant notamment la possibilité de profiter pleinement des écrans larges des ordinateurs de bureau, plutôt que d’être coincé sur une version agrandie de l’app mobile, comme le rapporte TechCrunch.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé cette mise à jour en même temps que le déploiement du planificateur de publication des posts révélé tout récemment. “Nous savons que de nombreux utilisateurs se servent du web pour faire plein de choses très différentes et nous voulons proposer une expérience aussi bonne que possible sur navigateur”, expliquait-il dans une vidéo. “Alors l’interface est désormais plus propre, plus rapide et plus facile à utiliser, elle a été pensée et conçue pour profiter pleinement des écrans larges.”

Pour une expérience digne de ce nom sur ordinateur

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les menus Home, Recherche, Explorer, Messages et Notifications sont désormais déplacés sur le côté et ceux-ci deviennent de simples icônes selon la taille de l’écran. Les Stories sont affichées en haut, tandis que votre profil, les suggestions et le reste sont à droite. Lorsque vous sélectionnez une entrée dans le menu, la barre de menu de gauche reste, rendant la navigation plus rapide et plus facile.

Cette nouvelle interface rend Instagram plus facile à utiliser sur le web, mais il n’y a toujours aucun signe d’une app iPad dédiée, comme le rappelle 9to5Mac. Il y a quelques mois, Adam Mosseri déclarait que l’iPad n’était “pas assez important” pour faire d’une app dédiée une priorité chez Instagram. Au moins, désormais, vous pourrez utiliser la version web pour une meilleure expérience sur votre tablette Apple.