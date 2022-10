Instagram va afficher davantage de publicités, notamment dans la page Découvrir et le fil des publications d'un profil.

Les revenus trimestriels de Meta étaient en baisse pour la toute première fois au deuxième trimestre. L’entreprise cherche évidemment à repartir à la hausse et à faire garder le sourire à ses investisseurs. Parmi les stratégies déployées pour ce faire, il y a la tentation de tirer davantage d’argent d’Instagram. Et cela passe, semble-t-il, par intégrer davantage de publicités dans certaines zones de l’application, dont le fil Découvrir ainsi que le fil des publications d’un utilisateur.

Les marques peuvent désormais placer des publicités dans le fil Découvrir, mais les publicités dans le profil sont encore en phase de test. L’entreprise offrira aussi à certains créateurs la possibilité de recevoir un part des revenus des publicités affichées dans leur fil de profil.

Meta a annoncé un certain nombre d’autres mises à jour pour ses produits publicitaires. Certains d’entre eux impacteront Instagram. Par exemple, le géant américain va tester les publicités en réalité augmentée tant dans le fil que les Stories. Meta suggère par exemple que les marques pourraient les utiliser pour laisser les utilisateurs tester leurs meubles dans leur maison ou avoir un meilleur aperçu d’une voiture.

De plus, l’entreprise expérimente de nouveaux formats pour les publicités dans les Reels sur Facebook et Instagram. Parmi ceux-ci, un format “post-loop” – des publicités que l’on peut passer qui durent entre 4 et 10 secondes et qui sont jouées après un Reel -. Une fois la publicité terminée, le Reel est lu de nouveau. La société teste aussi un carrousel de publicités, que vous pourriez commencer à voir en bas des Reels Facebook dès aujourd’hui. Par ailleurs, les marques auront accès à un catalogue gratuit de musiques à utiliser dans les publicités Reels.

Quant au nombre de publicités que vous verrez effectivement sur ces plateformes, cela pourra varier d’un utilisateur à un autre. Vous en verrez plus ou moins, mais celles-ci apparaîtront, c’est une évidence, dans des zones où il n’y en avait pas avant. “Le nombre de publicités sur toute la plateforme varie selon la manière dont on utilise Instagram”, déclarait un porte-parole d’Instagram à Engadget. “Nous analysons très finement les sentiments des utilisateurs – tant pour les publicités que pour la commercialité générale.”

Il semble en tous les cas aujourd’hui évident que Meta n’envisage pas que certains utilisateurs puissent ne pas vouloir voir la moindre publicité du tout. L’entreprise avait notamment pris des mesures contre un client Instagram non officiel et sans publicité qui était apparu sur le marché la semaine dernière.