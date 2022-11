Instagram déploie son planificateur de posts aux créateurs de contenu et entreprises. Les Réussites font aussi leur apparition pour les créateurs de contenu.

Instagram est en train de déployer son planificateur de posts. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs qui y ont accès de planifier la publication de leurs posts en avance, sans passer par Meta Creator Studio ou un quelconque service tiers.

La plateforme de partage photo et vidéo de Meta offre ainsi aux entreprises et créateurs de contenu la capacité de prévoir la publication de leurs Reels, photos et carrousels jusqu’à 75 jours à l’avance dans l’application elle-même. Instagram testait cette fonction ces dernières semaines, permettant à un petit pourcentage de sa communauté d’accéder à l’outil, avant de le déployer, aujourd’hui, à plus grande échelle, mais toujours de manière limitée.

Pour accéder à cette nouvelle fonction, les utilisateurs éligibles doivent se rendre dans les Paramètres Avancés après avoir créé leur post, mais avant de le partager avec leurs abonnés. De là, ils pourront activer l’option “Planifier ce post” et sélectionner la date et l’heure à laquelle ils veulent que celui-ci soit publié. Ensuite, il faut revenir sur le post en question et cliquer sur “Planifier”. Selon TechCrunch, qui avait signalé l’existence de ce test, les posts planifiés sont regroupés dans la section “Contenu Planifié”, accessible directement via le menu hamburger. Le processus pourrait être plus simple, certes, mais cette fonctionnalité vient faire disparaître le besoin d’utiliser le site Creator Studio ou une quelconque app tierce.

Les Réussites font aussi leur apparition pour les créateurs de contenu

Nul ne sait, à ce stade, si la fonction sera disponible un jour au grand public. Pour l’heure, en tous les cas, Instagram n’a fait nulle mention d’un quelconque déploiement à tous les utilisateurs. Dans le même post qui annonçait ce planificateur, Instagram mentionne aussi les Achievements (“Réussites”). Les créateurs peuvent les débloquer en réalisant certaines actions spécifiques, comme collaborer avec un autre créateur et faire des Reels interactifs avec des sondages et quiz.