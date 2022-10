Meta s’attend à perdre encore davantage d’argent avec le métavers en 2023

Meta s'attend à perdre encore gros avec Reality Labs et son métavers, mais Mark Zuckerberg en est convaincu, "cela va se révéler payant".

Un an après, la transition vers le métavers de Meta est toujours plus onéreuse. Reality Labs perd plus d’argent que jamais, comme l’annonce la société mère dans son dernier rapport financier. Au troisième trimestre 2022, elle a perdu 2,8 milliards de dollars (contre 2,6 milliards l’année dernière). Et comme le directeur financier, Dave Whener, l’a annoncé, la tendance ne devrait pas s’inverser de sitôt : “Nous nous attendons à ce que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 soient plus importantes encore.”

Meta rapportait déjà avoir perdu 10 milliards de dollars avec Reality Labs en 2021. La “prochaine génération de casque Quest grand public”, comprenez par là le Meta Quest 3, arrivera “l’année prochaine”, mais selon Mark Zuckerberg, la “prochaine plateforme de calcul” reste la principale priorité. Il faudra certainement plusieurs générations de produits et services pour y parvenir, mais, toujours selon le PDG de Meta, “[leur] travail sera d’une importance historique et permettra de créer les fondation d’une manière totalement novatrice d’interagir les uns avec les autres et d’intégrer les technologies dans nos vies”.

Mark Zuckerberg avertit aussi que l’entreprise pourrait devoir faire face à des “défis en termes de revenus à court terme”. L’entreprise rapporte avoir perdu 28 milliards de dollars ce trimestre, ce qui coïncide avec les prévisions des analystes, mais “reste derrière là où nous devrions être”, selon le PDG. Ce dernier a d’ailleurs aussi confirmé que Meta allait continuer de geler les embauches pour gérer sa faible croissance. “Certaines équipes vont s’étoffer, mais d’autres ne bougeront pas ou rétréciront pendant l’année à venir. […] Dans l’ensemble, nous nous attendons à terminer 2023 avec la même masse salariale ou un peu moins qu’aujourd’hui.”

D’un autre côté, la “famille d’apps” de Meta n’a cessé de croître, avec des paliers importants franchis pour Instagram et WhatsApp : la première a passé les 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs, la seconde les 2 milliards d’utilisateurs quotidiens actifs.

Mark Zuckerberg rappelait aussi son désir de faire des services de l’entreprise davantage un “moteur de découverte”, grâce auquel les fils des utilisateurs seront davantage pilotés par les recommandations, ce qui aiderait la firme de Menlo Park à mieux lutter face à TikTok.

Mais il explique aussi que les lourds investissements dans le métavers pourraient finir par payer. Les investisseurs restent sceptiques sur ce point, un gros actionnaire ayant déclaré tout récemment que l’entreprise avait “perdu la confiance des investisseurs”. Ce scepticisme était aussi présent durant la présentation des résultats financiers du troisième trimestre. Un analyste déclarait notamment : “Je pense que l’on pourrait résumer ainsi le sentiment des investisseurs : il y a aujourd’hui trop de paris expérimentaux par rapport aux paris gagnants. Tout le monde voudrait savoir pourquoi Meta pense que cela va réussir.”

Ce à quoi Mark Zuckerberg a répondu : “Il y a une différence entre quelque chose d’expérimental et ne pas savoir à quel point ce sera bien une fois terminé. […] Le travail sur le métavers est un travail de longue haleine en termes d’efforts. Mais, je ne sais pas, je suis convaincu que cela va se révéler payant.”