Instagram : un étrange bug donne l’impression que votre compte a été banni

Un bug Instagram empêche certains utilisateurs de profiter de la plateforme. Un manque de fiabilité dans l'infrastructure de Meta ?

Si vous avez ou avez eu des soucis pour consulter votre fil Instagram, sachez que vous n’êtes pas seul(e). Instagram a en effet confirmé que certains utilisateurs ont “des problèmes” pour accéder à leur compte. Le réseau social n’a pas identifié la cause du souci, mais les utilisateurs impactés ont été informés que leur compte avait été suspendu, d’autres ont vu leur compteur d’abonnés diminuer drastiquement.

Interrogé sur le sujet, Instagram n’a pas souhaité trop communiquer sur le sujet. Des rapports de plantage ont commencé à apparaître sur Downdetector en début d’après ce lundi 31 octobre. Un souci qui ne semble cependant pas généralisé, et heureusement, dans la mesure où la grande majorité des utilisateurs n’ont aucun problème pour se connecter et utiliser la plateforme.

Ce n’est cependant pas la première panne significative depuis un an. La société mère, Meta, avait souffert d’une très grosse panne il y a environ un an après qu’un bug a déconnecté des éléments vitaux dans le réseau central de l’entreprise. Plus récemment, au début du mois d’octobre, Instagram corrigeait un bug qui empêchait les utilisateurs iOS d’accéder au service. En septembre, un bug faisait planter instantanément ou presque les apps Android et iOS. Ces problèmes ne sont heureusement pas fréquents, mais ils soulignent qu’Instagram connaît quelques soucis de croissance, si l’on peut dire.

La situation est meilleure, en tous les cas, que par le passé. Instagram avait particulièrement souffert en 2019, avec deux pannes majeures en l’espace d’un mois. Ceci en plus de soucis de confidentialité qui avaient rendu publics les mots de passe des utilisateurs aux employés.

Quoi qu’il en soit, cette panne survient à un mauvais moment, si tant est qu’il y ait de bons et de mauvais moments pour une panne. Bien que la base d’utilisateurs d’Instagram ne cesse de croître, avec la barre des 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiennement franchie tout récemment, Meta perd énormément d’argent avec son initiative sur le métavers, qu’il s’agisse de ses produits de réalité virtuelle ou sa plateforme Horizon Worlds. La firme de Menlo Park n’est pas en danger immédiatement, évidemment, mais il devra se montrer plus robuste si elle veut faire prospérer son empire.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022