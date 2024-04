X propose des connexions par passkey aux utilisateurs iOS dans le monde entier

L'option de connexion a été lancée aux États-Unis en janvier dernier.

La société X, autrefois connue sous le nom de Twitter, a récemment renforcé sa sécurité en proposant une gestion des connexions par passkey, notamment pour les utilisateurs d’iPhone à l’échelle mondiale.

Ce système de connexion par passkey est reconnu comme plus sûr que les traditionnels mots de passe. En effet, ces clés numériques, non vulnérables aux attaques de type phishing ou ingénierie sociale, résistent efficacement au vol d’identifiants.

C’est en activant et en paramétrant leur connexion passkey que les utilisateurs génèrent une paire de clés servant de “credential d’authentification numérique”. Le fournisseur de services n’a accès qu’à une seule de ces clés et doit l’associer avec l’autre clé, située localement sur l’appareil de l’utilisateur, pour vérifier leur identité. La seule chose à faire pour l’utilisateur est de confirmer qu’il est bien la personne accédant à son compte grâce à ses données biométriques ou son code d’accès.

Update: Passkeys is now available as a login option for everyone globally on iOS! Try it out.https://t.co/v1LyN0l8wF

— Safety (@Safety) April 8, 2024