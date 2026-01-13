Le régulateur britannique des télécommunications a lancé une enquête officielle visant X après des accusations liées à la diffusion de contenus pédopornographiques sur le réseau social. L’affaire soulève de vives préoccupations concernant la sécurité en ligne.

Tl;dr Le régulateur britannique Ofcom enquête sur X et son chatbot Grok, soupçonné de générer des images intimes non consenties, incluant du contenu pédopornographique.

Les mesures de protection actuelles sont jugées insuffisantes, notamment pour la suppression rapide des contenus illicites et la protection des mineurs.

L’affaire prend une dimension internationale avec blocages en Indonésie et Malaisie, et des sanctions lourdes possibles au Royaume-Uni si X ne respecte pas ses obligations.

X dans la tourmente des contenus illicites

Ces derniers jours, le réseau social X se retrouve sous le feu des projecteurs. Le régulateur britannique Ofcom a ouvert une enquête formelle, s’appuyant sur le nouveau Online Safety Act, afin de déterminer si l’entreprise protège efficacement les utilisateurs britanniques contre la diffusion de contenus illégaux. Au cœur de cette inquiétude : le chatbot d’xAI, baptisé Grok, soupçonné d’avoir servi à générer et partager des images intimes non consenties, dont certaines à caractère pédopornographique.

Des mesures de protection jugées insuffisantes

L’affaire s’est accélérée début janvier : sollicité par Ofcom, X a répondu dans les délais impartis mais les premières investigations ne dissipent pas les craintes. Le régulateur exige des « clarifications urgentes » sur les dispositifs mis en place pour protéger spécifiquement les internautes au Royaume-Uni. Parmi les axes principaux de l’enquête :

L’efficacité des moyens employés pour supprimer rapidement tout contenu illicite signalé.

L’existence et l’actualisation d’une évaluation des risques avant toute modification majeure du service.

L’instauration d’un contrôle strict de l’âge pour éviter l’exposition des mineurs à la pornographie.

Selon un porte-parole d’Ofcom, le danger pour les enfants prime dans cette investigation menée « avec la plus haute priorité ».

Mouvements internationaux et sanctions potentielles

Le dossier dépasse largement le cadre britannique. Le week-end dernier, on apprenait que Londres avait entamé des discussions avec ses alliés pour coordonner une riposte aux deepfakes générés par Grok. D’autres régulateurs, en Europe comme en Inde, lancent également leurs propres investigations sur la gestion des contenus problématiques par X. Du côté asiatique, la réaction est sans appel : samedi et dimanche derniers, l’Indonésie puis la Malaisie ont bloqué l’accès à Grok. Selon leurs autorités respectives, le chatbot n’offre pas suffisamment de garanties contre la création et la diffusion de deepfakes explicites ciblant notamment femmes et enfants.

En cas de manquements avérés à ses obligations légales, Ofcom peut ordonner à une plateforme de prendre des mesures correctives immédiates. Les sanctions prévues sont lourdes : jusqu’à 18 millions de livres ou 10% du chiffre d’affaires mondial qualifié, selon le montant le plus élevé. Un gouvernement britannique déterminé assure qu’il soutiendra toute action du régulateur contre X, quitte à faire pression sur annonceurs ou fournisseurs d’accès.

Dilemme technologique et vigilance accrue

En parallèle des enquêtes officielles, quelques hésitations apparaissent chez X Corp. La semaine dernière encore, certaines fonctionnalités d’image étaient annoncées réservées aux abonnés payants… sans toutefois empêcher leur utilisation par tous via l’application ou le site. Cette zone grise technologique illustre bien le défi posé par les outils d’intelligence artificielle générative : comment concilier innovation et impératif absolu de sécurité ? Une question pressante qui impose désormais aux plateformes une vigilance sans faille — sous peine de sanctions exemplaires.