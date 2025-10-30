X : votre accès est en danger si vous n’agissez pas

Pour continuer à utiliser votre profil sur le réseau social X sans interruption, vos clés de sécurité doivent être réenregistrées.

Tl;dr Avec le passage de twitter.com à x.com, les utilisateurs de X doivent réenregistrer leurs clés de sécurité et passkeys avant le 10 novembre 2025, sous peine de perdre l’accès à leur compte.

Après cette date, les dispositifs liés à l’ancien domaine deviendront inopérants, rendant indispensable une réactivation manuelle ou le choix d’un autre mode d’authentification.

Ces clés physiques restent la meilleure protection contre le piratage et le phishing, et la procédure de mise à jour, simple mais essentielle, garantit la continuité de l’accès sur le nouveau domaine x.com.

Un oubli qui pourrait vous coûter l’accès à votre compte

Le célèbre réseau social X impose à ses utilisateurs une transition technique incontournable. Ceux qui protègent leurs comptes via des dispositifs physiques, comme une clé de sécurité ou un passkey, sont priés de procéder à une réinscription avant le 10 novembre 2025. Ce bouleversement n’est pas lié à une faille : il accompagne simplement la migration du domaine historique twitter.com vers la nouvelle adresse x.com. Mais attention, sous-estimer cette échéance risquerait fort de vous priver d’accès à votre compte.

Une mise à jour obligatoire des dispositifs d’authentification

La transition technique a une conséquence directe et peut surprendre plus d’un utilisateur averti : toute clé de sécurité matérielle – telles que les fameuses Yubikey – ou tout passkey rattaché au domaine initial cessera de fonctionner après la bascule. Si aucune démarche n’est engagée avant le 10 novembre, l’accès sera tout simplement verrouillé. Pour retrouver son compte, plusieurs options existent :

Désactiver puis réinscrire sa clé sur la nouvelle plateforme,

Sélectionner un autre mode d’authentification à deux facteurs (2FA),

Ou choisir de s’en passer (ce que ni le fil officiel de X, ni les experts ne recommandent).

L’enjeu crucial des clés physiques face aux menaces numériques

Pourquoi tant d’insistance sur cette procédure ? Les passkeys et clés physiques offrent une protection bien supérieure aux traditionnels mots de passe. En effet, ces dispositifs authentifient l’utilisateur grâce à une clé cryptographique locale, minimisant ainsi drastiquement les risques liés au hameçonnage ou aux maliciels voleurs d’identifiants. Un détail qui prend tout son sens dans un contexte où la menace cyber est omniprésente.

Simplifier la transition : mode d’emploi express

Rassurez-vous, la manipulation reste accessible : rendez-vous sur la page dédiée. Désactivez votre ancienne méthode puis réenregistrez-la ; un mot de passe vous sera demandé pour valider l’opération. Ainsi, votre dispositif s’associera au nouveau domaine sans accroc. Après le changement opéré par Elon Musk, tout laisse penser que cette étape n’est qu’une formalité… à condition toutefois de ne pas attendre le dernier moment.