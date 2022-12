Elon Musk demande via un sondage s’il devrait rester ou non PDG de Twitter

Elon Musk demande à ses abonnés s'il doit ou non rester PDG de Twitter et il précise qu'il respectera la décision de vote.

Après avoir mis en place une règle d’utilisation sans précédent, Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devait ou non garder sa place en tant que PDG de l’entreprise. “Should I step down as head of Twitter ?” La question est simple et le milliardaire précise qu’il “respectera le résultat de ce sondage”.

Elon Musk demande à ses abonnés s’il doit ou non rester PDG de Twitter

À l’heure d’écrire ces lignes, c’est le “Oui” qui l’emporte, avec plus de 1,6 million de votes déjà comptabilisés. Le vote sera clos dans moins d’une heure. Dans un tweet précédent, Elon Musk affirmait qu’il y aurait désormais un vote chaque fois que Twitter envisage de grands changements dans ses règles d’utilisation. “Mes excuses, cela ne se reproduira plus”, déclarait-il.

Ce vote survient après une annonce très controversée, c’est peu de le dire, de la part de la plateforme qui venait interdire aux utilisateurs de partager des liens vers des plateformes concurrentes, y compris Facebook, Instagram, Mastodon et le réseau Truth Social de Donald Trump. Avec cette nouvelle directive de “Promotion des plateformes sociales alternatives”, Twitter expliquait qu’il supprimerait les posts incluant des liens vers ces sites.

Et il précise qu’il respectera la décision de vote

L’entreprise avertissait aussi les utilisateurs qui voudraient tenter de contourner cette règle. Les contrevenants pourront voir leur compte suspendu de manière permanente. Quelques heures après, la société suspendu temporairement le compte de Paul Graham, fondateur de Y Combinator et pourtant l’un des grands défenseurs de la reprise de Twitter par Elon Musk, après avoir exprimé toute sa frustration à l’encontre de cette directive et invité ses abonnés à le suivre sur Mastodon.

Il convient aussi de rappeler qu’Elon Musk avait déjà déclaré avoir l’intention de laisser la gestions des opérations quotidiennes de Twitter à un tiers. Il avait même fait cette déclaration sous serment. “Sincèrement, je ne souhaite être le PDG d’aucune entreprise”, déclarait-il face à la cour le mois dernier. Un vote public ne changera pas cela, mais cela pourrait venir heurter son ego. De plus, ce que ce tweet ne dit pas, c’est qu’Elon Musk subit aussi une grosse pression de la part des investisseurs de Tesla qui voudrait qu’il se reconcentre sur les affaires du constructeur automobile. Depuis la reprise de Twitter à la fin du mois d’octobre, la valeur de l’action Tesla a beaucoup plongé. En décembre, elle perdait 22 %, ce qui a conduit certains des plus ardents défenseurs du milliardaire à se retourner contre lui.