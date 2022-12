Twitter tente d’interdire les liens et mentions de pseudo liés à des plateformes concurrentes

Twitter tente d'interdire de partager des liens vers des plateformes concurrentes. Une nouvelle règle qui fait encore grincer des dents.

Alors que nombre d’utilisateurs ont utilisé Twitter pour suivre la finale de la Coupe du monde de football, l’entreprise a introduit une nouvelle règle interdisant la “promotion gratuite” de sites sociaux concurrents. Twitter expliquait qu’il supprimera les liens vers Facebook, Instagram, Mastodon, Tribel, Post, Nostr et Truth Social sur les comptes dont la “vocation principale” est de promouvoir le contenu sur ces plateformes.

Twitter tente d’interdire de partager des liens vers des plateformes concurrentes

En conséquence, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser leur bio Twitter pour intégrer un lien vers leurs autres profils sur les réseaux sociaux ni publier des tweets invitant à les suivre ailleurs. De plus, l’entreprise restreint l’utilisation d’agrégateurs tiers comme Linktree et Link.bio. Twitter avertit les utilisateurs qui tenteraient de contourner cette nouvelle règle en utilisant des solutions techniques plus ou moins avancées, ils seront tout de même en faute ce faisant.

L’entreprise a cependant défini deux exceptions à cette directive : “Nous reconnaissons que certaines plateformes fournissent des expériences alternatives à Twitter et permettent aux utilisateurs de publier du contenu sur Twitter depuis ces plateformes. […] En général, la publication croisée sur notre plateforme n’est pas contraire à nos règles, même depuis les sites interdits listés ci-dessus.” De plus, Twitter explique qu’il continuera à permettre la promotion payante pour n’importe quelle plateforme sur cette liste.

Une nouvelle règle qui fait encore grincer des dents

Selon Twitter, les comptes qui ne respectent pas cette règle pourraient être temporairement verrouillés si c’est leur première infraction ou “un incident isolé”. L’entreprise supprimera aussi les tweets en question. “Tout acte ultérieur ne respectant pas les règles entraînera une suspension permanente”, ajoute Twitter. L’entreprise bloquera aussi temporairement les comptes qui ajoutent des liens interdits dans leur bio. Une fois encore, Twitter avertir que plusieurs infractions “pourraient entraîner une suspension permanente.”

Twitter a rapidement mis en application cette nouvelle directive. Paul Graham, fondateur de Y Combinator et pourtant en faveur de la reprise de la plateforme par Elon Musk, déclarait tout arrêter avec Twitter suite à cette nouveauté. Il enjoignait ainsi ses 1,5 million d’abonnés à le retrouver sur Mastodon. Quelques heures plus tard, son compte était suspendu.

Cette politique survient après une autre semaine bien compliquée pour Twitter. Le 15 décembre dernier, plusieurs journalistes, y compris Ben Collins de la NBC et Donnie O’Sullivan de CNN, découvraient qu’ils ne pouvaient plus utiliser leur compte. La plupart des comptes concernés avaient écrit sur Jack Sweeney ou son compte ElonJet, lequel a été banni pour non-respect de la récente directive sur le partage de localisation publique. Certains de ces comptes ont été réactivés, d’autres non.

Face au tollé, Twitter fait marche arrière

Bien évidemment, cette mesure a suscité une vive colère. Quelques heures après la publication de cette nouvelle règle, Twitter a supprimé ses tweets annonçant la mauvaise nouvelle et les règles d’utilisation apparues ce dimanche ont tout bonnement disparu. Elon Musk a pris la parole pour s’excuser de cette nouvelle politique d’utilisation, prétendument par erreur, et organisait un vote pour ou contre ces nouvelles règles. À l’heure d’écrire ces lignes, le “Non” l’emporte clairement.