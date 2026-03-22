Les utilisateurs de longue date constatent que l’expérience qui fascinait autrefois s’est émoussée avec le temps.

Tl;dr Twitter, créé par Jack Dorsey il y a vingt ans, a révolutionné les échanges en ligne mais a perdu sa magie originelle.

La transformation en X, avec l’algorithme Grok et les contenus IA, a modifié l’expérience utilisateur, souvent de manière controversée.

L’héritage de la plateforme, du premier tweet devenu NFT aux figures emblématiques comme Dril, reflète nostalgie, paradoxes et excès technologiques.

L’ère des désillusions

Il y a tout juste vingt ans, Jack Dorsey envoyait ce qui deviendrait le premier message d’un réseau social qui allait révolutionner la conversation en ligne : Twitter. Une révolution numérique, certes, mais aujourd’hui, difficile d’y retrouver la moindre trace de cette magie originelle. Ceux qui ont connu l’époque des échanges spontanés et des amitiés virtuelles transformées en rencontres réelles constatent, non sans une pointe d’ironie, que l’enthousiasme s’est bel et bien éteint.

Une transformation ambiguë

Depuis quelque temps déjà, la plateforme n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était. Refonte oblige, Twitter a laissé place à X, entraînant dans son sillage des choix techniques et éditoriaux discutables. L’algorithme désormais piloté par Grok, une intelligence artificielle aussi décriée que fascinante, façonne le fil des utilisateurs. Au menu : un cocktail indigeste de contenus générés par IA, débats stériles portés par quelques cadres de la tech en quête d’attention et éternels pièges à clics. Un détail loin d’être anodin, tant Grok s’est illustré par le passé pour ses dérives racistes ou ses propos polémiques, certains allant jusqu’à parler de « MechaHitler » ou attribuant à Elon Musk le titre de « personne la plus remarquable de l’histoire moderne ». Sans parler des allégations lourdes entourant la production massive d’images problématiques.

Nostalgie absente et paradoxes contemporains

Pour les habitués – moi y compris après seize années passées à observer, commenter puis scroller parfois compulsivement, l’attachement émotionnel s’est dissous dans l’usure du temps. Certes, quelques figures emblématiques demeurent, difficile de ne pas citer Dril, dont les publications font encore mouche, mais le sentiment général relève plus de l’habitude que du plaisir retrouvé. Le changement n’a pas effacé toutes les habitudes ; il a surtout émoussé leur saveur.

L’héritage encombrant du premier tweet

Difficile enfin d’évoquer ces deux décennies sans mentionner la trajectoire étonnante du tout premier tweet signé Jack Dorsey. Transformé en NFT lors de la grande folie des jetons non fongibles et vendu pour près de trois millions de dollars, une somme aujourd’hui purement virtuelle puisque sa valeur est devenue quasi-nulle, il incarne parfaitement les contradictions et excès d’un héritage technologique parfois déroutant.

Si Twitter n’existe plus vraiment sous ce nom, son esprit flotte encore… mais l’époque où l’on pouvait se vanter d’avoir vu un mème « avant tout le monde sur Twitter » paraît bien lointaine.