Suite à l’affaire du compte @ElonJet, Twitter met en place une nouvelle politique de partage de la localisation

Twitter met en place de nouvelles directives concernant le partage de la localisation, le compte @ElonJet directement visé.

En novembre, comme un engagement de sa volonté de promouvoir la liberté d’expression, Elon Musk promettait qu’il ne bannirait pas le compte qui suivait les déplacements de son jet privé malgré ses déclarations y voyant là “un risque direct de sécurité personnelle”. Aujourd’hui, ce compte a été suspendu. Puis restauré. Et suspendu encore. Difficile de savoir de quoi sera fait le futur pour @ElonJet, mais il faudra faire avec les nouvelles directives mises en place par Twitter Safety quant au partage d’informations de localisation de tierces personnes.

Si l’on en croit une série de tweets précisant ces nouvelles règles, partager la localisation en direct d’une autre personne est désormais interdit, à moins que cela ne soit lié à un “engagement ou événement public”, comme un concert ou un événement politique. “Lorsque quelqu’un partage la localisation en direct d’un individu sur Twitter, il y a un risque accru d’agression physique”, peut-on lire dans l’annonce. “Dorénavant, nous supprimerons tous les tweets qui partagent cette information, et les comptes dédiés au partage de la localisation en direct de quelqu’un d’autre seront suspendus.” Le thread poursuit en précisant que ces règles ne s’appliquent qu’à la localisation de “quelqu’un d’autre”. Vous pouvez donc toujours tweeter votre propre localisation.

Les informations de localisation passées sont cependant tout à fait permises, pour peu qu’un “certain temps se soit écoulé, pour que l’individu ne risque plus rien physiquement.” Cette partie de cette nouvelle directive pourrait permettre à un compte comme @ElonJet de rester actif, et bien que le compte en question ait été brièvement restauré, il est toujours suspendu, à l’heure d’écrire ces lignes, tout comme les comptes personnels de Jack Sweeney, l’étudiant qui exploite le compte @ElonJet. Elon Musk déclarait aussi que des “actions légales” pourraient être prises contre Jack Sweeney et des “organisations qui ont fait du mal à [sa] famille” suite à un récent incident avec un harceleur et le fils du milliardaire.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022