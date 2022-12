Selon Elon Musk, Apple aurait “redémarré totalement” sa publicité sur Twitter

Apple aurait repris sa campagne marketing sur Twitter. Amazon envisagerait de faire de même.

Selon les dires d’Elon Musk, Apple aurait “redémarré totalement” son activité de publicité sur Twitter. Le milliardaire a fait ce commentaire durant une conversation Twitter Spaces qu’il diffusait de son avion privé ce week-end. Le 28 novembre, Elon Musk affirmait qu’Apple avait “presque complètement cessé sa publicité sur Twitter” et menaçait même de retirer le client iOS de la plateforme de son App Store. “Sont-ils contre la liberté d’expression ?”, demandait alors le PDG de Twitter à ses abonnés avant de parler de censure…

Apple aurait repris sa campagne marketing sur Twitter

The New York Times rapporte qu’Apple avait stoppé ses campagnes marketing temporairement sur Twitter après la fusillade au Club Q à Colorado Springs, le 19 novembre. Le journal précise que les marques ont tendance à procéder ainsi après des fusillades et autres catastrophes, principalement parce qu’elles ne veulent pas voir leurs produits à côté de tweets concernant des tragédies.

Deux jours après s’en être pris violemment à Apple sur Twitter, Elon Musk déclarait avoir rencontré Tim Cook. “Nous avons résolu le malentendu concernant le fait puisse éventuellement être retiré de l’App Store”, publiait-il. “Tim a été clair, Apple n’a jamais envisagé de faire cela.” Ce samedi, il ajoutait qu’Apple était le plus gros publicitaire sur Twitter. Ce même jour, il remerciait aussi les publicitaires “de revenir sur Twitter”.

Amazon envisagerait de faire de même

Dans le même temps, Zoë Schiffer, de Platformer, rapportait ce week-end qu’Amazon avait aussi l’intention de reprendre ses campagnes marketing sur Twitter. Le géant du commerce se serait même engagé à dépenser environ 100 millions de dollars par an, “en attendant certaines améliorations de sécurité sur la plateforme de publicités de l’entreprise”.

Ces nouvelles du retour d’Apple et d’Amazon sur Twitter surviennent alors que plusieurs rapports affirment que les revenus publicitaires de l’entreprise ont sensiblement diminué depuis la prise de pouvoir par Elon Musk à la fin du mois d’octobre. Durant la première semaine de la Coupe du monde de football, la société n’aurait réalisé que 20 % des revenus publicitaires qu’elle s’attendait à réaliser sur cette période, selon The Times. Ces dernières semaines, l’entreprise aurait aussi revenu considérablement à la baisse ses prévisions de revenus pour le dernier trimestre. Initialement, Twitter prévoyait environ 1,4 milliard de dollars pour ce trimestre, un chiffre qui serait tombé à 1,1 milliard. Elon Musk avait par ailleurs déclaré aux employés que l’entreprise était dans une situation économique difficile et que la faillite n’était “pas hors de question”.