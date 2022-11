Amazon commande une série sur le scandale de la plateforme crypto FTX

Amazon commande une mini-série sur l'histoire de FTX avec les frères Russo au poste de réalisateur.

Les frères Russo vont travailler sur une série pour Amazon basée sur l’histoire de FTX, qui fut l’une des plateformes d’exchange crypto les plus populaires, et sur sa fin pour le moins scandaleuse. Selon Variety, Amazon a donné son feu vert à l’adaptation d’une mini-série de huit épisodes et souhaiterait démarrer le tournage au printemps prochain.

David Weil, qui avait déjà travaillé avec les frères Russo sur la série Prime Video Citadel, sera scénariste et producteur exécutif sur l’épisode pilote. Anthony et Joe Russo, à qui l’on doit notamment quatre fils de l’Univers Cinématographique Marvel, sont en négociation pour les postes de réalisateurs et producteurs exécutifs des huit épisodes.

FTX a déclaré faillite la semaine dernière après une série d’événements malheureux qui ont conduit à son effondrement dans un très court laps de temps. La valeur des tokens FTT de l’exchange avait plongé au début du mois après que l’exchange concurrent Binance avait annoncé vendre ses FTT restants suite à de “récentes révélations”. Quelques jours avant que Binance ne décide de liquider tous ses FTT, CoinDesk rapportait que Alameda Research, entreprise de trading fondée par le PDG d’alors de FTX, Sam Bankman-Fried, était principalement soutenue par les tokens FTT. “Une preuve supplémentaire que les liens entre FTX et Alameda étaient inhabituellement forts”, écrivait CoinDesk. Alameda avait des problèmes financiers et aurait utilisé les dépôts des clients de FTX pour payer ses dettes.

Des petits investisseurs et clients ordinaires, qui ont senti qu’il se passait quelque chose, ont voulu quitter le navire et, logiquement, demandé à récupérer leur argent, ce qui a entraîné un problème de liquidité. Binance s’était, au départ, engagé à renflouer FTX en la rachetant, mais a finalement choisi de se désister. Après cela, FTX a déposé le bilan, et Sam Bankman-Fried a quitté son poste de PDG. Il y a bien davantage dans toute cette histoire, y compris le mystère entourant les milliards de dollars disparus ou les fonds volés qui se sont envolés, autant d’éléments que les frères Russo pourraient inclure dans la série.

Nul ne sait, à ce stade, quelles sources pourraient utiliser les frères Russo, mais Variety explique que la série pourrait être basée sur des “témoignages de l’intérieur” par des journalistes qui ont enquêté sur le scandale FTX. Ils seraient aussi en discussion avec plusieurs acteurs Marvel pour certains rôles clefs de la série. Avant qu’Amazon ne confirme travailler sur une série au sujet de FTX, Deadline rapportait qu’Apple était proche de signer un contrat à sept chiffres pour les droits d’un livre sur Sam Bankman-Fried et l’exchange crypto qui est en cours d’écriture par Michael Lewis, à qui l’on doit notamment Moneyball, The Big Short et The Blind Side. Contrairement à Amazon, Apple voudrait faire du livre de Michael Lewis un fillm.