FTX ne sera pas racheter par Binance, le marché des crypto-monnaies s’effondre

Binance renonce à l'acquisition de son rival FTX.

Figure dans le monde des crypto-monnaies, FTX n’est plus que l’ombre de lui même. Alors que la différence entre les dettes et les actifs de la plateforme pourrait dépasser les six milliards de dollars, Binance a décidé de retirer son offre de rachat. Un revirement de situation qui a amené le jeton FTT à s’est effondrer de plus de 75%, tout comme le Bitcoin (-15%, son plus bas niveau en deux ans) ou encore Sol, la crypto de la blockchain Solana (-46%, provoquant des pertes sur l’année à 90%).

Cryptocurrencies fall as the abrupt rescue of major exchange FTX by rival Binance spooks investors https://t.co/BbRydVOCEG pic.twitter.com/VfCiqrH4Uk — Reuters (@Reuters) November 10, 2022

Dans un communiqué, Binance déclare :

À la suite d’un audit interne, ainsi que des dernières nouvelles concernant les fonds mal gérés des clients et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX. Au début, notre espoir était de pouvoir soutenir les clients de FTX pour leur fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité d’aider. Chaque fois qu’un acteur majeur d’une industrie fait faillite, les consommateurs de détail en souffrent. Nous avons constaté au cours des dernières années que l’écosystème cryptographique devient plus résilient et nous pensons qu’avec le temps, les aberrations qui font un mauvais usage des fonds des utilisateurs seront éliminées par le marché libre. Au fur et à mesure que des cadres réglementaires seront élaborés et que le secteur continuera d’évoluer vers une plus grande décentralisation, l’écosystème se renforcera.

La fin de FTX est proche

Alors qu’elle cherchait à trouver un accord avec OKX pour se relancer, la quatrième plateforme d’échange de crypto-mondiale FTX fait également l’objet d’un examen approfondi de la part des régulateurs américains concernant sa gestion des fonds des clients, ainsi que ses activités de prêt de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont été dévastées cette année, les investisseurs se retirant des actifs plus risqués dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Le marché des crypto-monnaies a chuté d’environ deux tiers par rapport à son sommet, qui était de 1,07 trillion de dollars. Les derniers rebondissements constituent un important retournement de situation pour Sam Bankman-Fried qui s’était positionné comme le sauveur de l’industrie en venant en aide à des rivaux qui s’étaient mis en difficulté plus tôt dans l’année.