Football.Fun, rival de Sorare, atteint 100 M$ de TVL en deux semaines

La plateforme Football.Fun a franchi la barre des 100 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) seulement deux semaines après son lancement, confirmant ainsi un engouement rapide et massif pour ce nouvel acteur du secteur.

Tl;dr Football.Fun dépasse 100 M$ en TVL en deux semaines

La plateforme relie football réel, blockchain et paris sportifs

Déjà plus de 25 M$ de volume échangé

À peine lancée, la plateforme Football.Fun a rapidement secoué l’univers du Web3. En moins de quinze jours, ce nouvel acteur du secteur sportif a dépassé les 100 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), s’imposant déjà comme une référence sur le marché. Sa capacité à fédérer plus de 10 700 portefeuilles actifs dès le début laisse entrevoir un engouement inédit autour de cette innovation.

Des mécanismes inédits pour les passionnés de ballon rond

Concrètement, la formule proposée par Football.Fun, également désignée sous le nom de FDF, séduit autant les amateurs que les investisseurs aguerris. Son originalité ? Elle marie avec finesse des éléments issus du fantasy sport à l’univers des marchés financiers décentralisés. Les utilisateurs ont la possibilité d’acheter et d’échanger des « fractions » de joueurs réels évoluant au sein des cinq grands championnats européens : Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A et Ligue 1. Ces fractions fonctionnent comme des parts dans un système de pool dynamique où les valeurs fluctuent selon la performance sur le terrain et la demande sur la plateforme.

Pour rendre ce modèle attractif, plusieurs mécanismes incitatifs ont été intégrés :

Distribution automatique de récompenses lors des matchs via une monnaie appelée « or », adossée à l’USDC.

Cagnottes collectives réservées aux équipes d’au moins dix membres, représentant près de 19 % du total mis en jeu.

L’essor rapide d’un nouveau modèle économique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en seulement deux semaines après son lancement officiel le 11 août sur le réseau Base, la plateforme a enregistré plus de 25 millions de dollars américains en volume d’échanges et généré près de 1,58 million de dollars de frais d’utilisation selon Dune Analytics. Le chiffre d’affaires quotidien a même dépassé les 1,5 million au 24 août.

Parmi les joueurs les plus valorisés figurent des noms bien connus comme Lamine Yamal (Barcelone), Kylian Mbappé (Real Madrid) ou Mohamed Salah (Liverpool). À ce jour, Yamal occupe la première place en termes de capitalisation boursière, avec plus de 10,5 millions échangés sur son nom.

Nouveaux horizons pour les plateformes sportives Web3 ?

Face à des acteurs installés tels que Polymarket, qui revendique aujourd’hui plus de 23 600 utilisateurs actifs quotidiens pour un chiffre d’affaires cumulé supérieur à trois milliards depuis sa création, la trajectoire ascendante – certes encore modeste en comparaison – de Football.Fun intrigue. Ce cas illustre surtout comment l’alliance entre blockchain, paris sportifs et football peut ouvrir la voie à des modèles hybrides innovants, capables d’attirer toujours davantage de liquidités… et pourquoi pas redistribuer les cartes dans l’écosystème sportif numérique.