Gagnez des cryptos avec Football.fun, le nouveau phénomène du foot sur Base

Le jeu en ligne Football.fun, développé sur la blockchain Base, attire une communauté croissante de passionnés de football. Cette plateforme innovante permet aux joueurs de combiner leur amour du ballon rond avec l’opportunité de générer des gains en cryptomonnaies.

Tl;dr Football.fun allie fantasy football et trading crypto.

Plateforme basée sur Base, croissance fulgurante depuis août.

Achat de parts de joueurs selon leur performance réelle.

L’essor de Football.fun, une plateforme innovante, vient bousculer l’univers déjà très dynamique du trading sportif. Déployée sur le réseau Base, la solution layer-2 d’Ethereum développée par Coinbase, ce protocole permet désormais aux fans de ballon rond d’acheter des parts de leurs joueurs favoris – parmi lesquels Lamine Yamal ou Kylian Mbappé – dans les plus grands championnats européens comme la Premier League, la Liga ou la Bundesliga. La valorisation de ces parts dépend directement des performances réalisées sur le terrain.

Mécanismes innovants et frénésie du marché

Depuis son lancement mi-août, le marché a littéralement explosé : la capitalisation des parts a bondi de 6 à plus de 65 millions de dollars. En quelques semaines seulement, la plateforme a attiré plus de 12 000 utilisateurs distincts avec un volume quotidien dépassant parfois les 15 millions de dollars. Cet engouement s’explique notamment par le mélange subtil entre expérience ludique – proche des cartes à collectionner – et stratégies propres au trading crypto.

Concrètement, les utilisateurs peuvent acquérir des parts via deux canaux :

Le marché ouvert, grâce à la devise interne GOLD indexée sur l’USDC.

L’achat de packs obtenus avec des « Tournament Points » (TP), remportés lors de concours bi-hebdomadaires.

Les packs offrent un nombre variable de parts aléatoires selon leur catégorie, chaque joueur ayant ainsi sa propre cote. Si les stars du ballon rond voient leur part s’échanger à plus d’un dollar, certains joueurs moins cotés valent quelques centimes seulement.

Au-delà du simple aspect spéculatif, Football.fun invite à composer sa propre équipe pour participer à des tournois réguliers. Les règles rappellent celles du fantasy football classique : on sélectionne ses joueurs pour gravir les classements en fonction des performances réelles – buts marqués, arrêts décisifs ou au contraire maladresses coûteuses influent sur le score final.

Football.Fun Le nouveau jeu de Fantasy Football Voir l’offre

Mais il existe une particularité : chaque part n’offre que quatre utilisations possibles en tournoi. Passées ces « contrats », il faut soit renouveler le droit d’usage soit acquérir de nouvelles parts pour continuer à engager ses champions préférés dans les compétitions suivantes.

Perspectives et limites actuelles

Bien que la plateforme n’en soit qu’à ses débuts, elle prévoit déjà d’élargir son catalogue grâce à un futur système de scouting dédié. Aujourd’hui, avec plus de trois millions GOLD immobilisés dans l’attente de nouveaux talents, Football.fun entend confirmer sa position parmi les acteurs majeurs réunissant passion du foot et innovations blockchain. Voilà qui promet d’animer encore longtemps autant les conversations crypto que celles des supporters avertis…