Le très attendu casque de réalité mixte d’Apple tournerait sous “xrOS”

Le casque de réalité mixte d'Apple tournerait sous "xrOS". RealityOS aurait donc changé de nom, en interne, tout du moins.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple a changé le nom interne de son système d’exploitation maison pour son casque de réalité mixte. Exit “realityOS”, bonjour xOS”. Comme le reporter le précise, ce nouveau nom représente mieux les capacités de ce logiciel. “XF”, après tout, est justement synonyme de réalité mixte et le casque devrait proposer des expériences tant de réalité augmentée, que de réalité mixte.

En plus de ce changement de nom en interne, Mark Gurman explique qu’une société fictive répondant au nom de Deep Dive LLC a rempli un dossier de marque déposée pour “xrOS” aux États-Unis et dans d’autres pays, y compris certains en Europe et en Asie, en plus de l’Australie, du Mexique, de l’Ukraine, du Japon et du Canada. Dans son application, Deep Dive explique déposer une marque pour “écrans montés sur la tête” et des appareils qui offrent des “expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée”. Apple n’a pas confirmé qui est vraiment derrière ce dépôt de marque.

Il y a quelques mois, le directeur produit de Vox Media, Parker Ortolani avait trouvé une demande de brevet pour “realityOS, déposé par une société fictive répondant au nom de Realiyo Systems LLC. Bloomberg rapportait aussi en août dernier qu’une autre société fantôme, avec un autre nom, avait déposé des applications pour “Reality One”, “Reality Pro” et “Reality Processor”.

Ce récent changement pourrait indiquer que la firme de Cupertino se prépare à lancer officiellement son projet. Mark Gurman expliquait qu’Apple prévoit de lancer son casque, son système d’exploitation dédié et son propre app store dans le courant de l’année prochaine. Selon de précédents rapports, l’appareil proposerait des versions virtuelles de ses propres apps, y compris Messages, FaceTime et Maps, ainsi qu’un scanner de l’iris pour l’authentification et les gros paiements.

De récentes offres d’emploi semblaient aussi indiquer que la firme de Cupertino travaille activement sur son propre monde 3D en réalité mixte, lequel pourrait donc devenir un concurrent direct à la vision du futur du métavers de Facebook. À suivre !