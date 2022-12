Apple Music Replay se refait une beauté pour la fin d’année 2022

Apple Music Replay se refait une beauté. Parfait pour dire à tout le monde ce que vous avez écouté cette année.

Les utilisateurs d’Apple Music peuvent désormais accéder à un récapitulatif de leurs écoutes de l’année grâce à Apple Music Replay. Apple a totalement revu sa fonctionnalité pour proposer une expérience bien plus aboutie, mais peut-être pas encore tout à fait au niveau de Spotify Wrapped.

Apple Music Replay se refait une beauté

Par exemple, vous ne pouvez accéder à vos détails complets de Replay que sur le web. L’application mobile Apple Music se contente de vous proposer une playlist de vos chansons les plus écoutées. En bas de la page, vous verrez une section mettant en avant de nombreuses informations concernant vos écoutes de l’année, y compris le nombre de minutes passées à écouter de la musique et votre top par chanson, artiste, album et genres. Plus bas encore, le top 10 de vos chansons, artistes et albums les plus écoutés ainsi que le top 5 de vos playlists. Vous pouvez aussi voir si vous faites partie du top 100 des fans d’un artiste en particulier.

Parfait pour dire à tout le monde ce que vous avez écouté cette année

Vous pouvez par ailleurs partager vos statistiques sur les plateformes sociales ou avec vos proches. Il y a des boutons de partage dans la page Replay sur iOS et si vous tapotez dessus, la fenêtre de partage que vous connaissez bien apparaîtra. Curieusement, le player web d’Apple Music sur desktop n’a pas ces boutons de partage, rendant plus difficile l’opération.

Dans le même temps, Apple Music a publié ses tops de fin d’année, y compris les chansons les plus Shazamées de l’année. The Kid Laroi et Justin Bieber ont la chanson la plus populaire du service en 2022 avec “Stay”, tandis que “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny est l’album le plus écouté sur Apple Music cette année. Dans le top 100 des chansons, c’est le hip hop qui mène la danse avec 32 chansons, suivi de la pop (23), R&B/soul (11), musique latine (8) et J-Pop (6).