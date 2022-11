Apple iOS : comment gérer les bugs du mode Concentration Conduite

Les modes de concentration introduits par Apple dans iOS 15 sont très utiles. Mais le mode de concentration Conduite est très perfectible. Voici comment contourner les bugs pour en profiter au mieux.

La fonctionnalité Concentration d’Apple est un bon moyen de faire correspondre vos appareils Apple à votre activité du moment. Si vous êtes en train de travailler, le mode de concentration Travail peut faire taire les notifications non nécessaires sur votre iPhone, ainsi que votre iPad et votre Mac. Le mode Personnel, quant à lui, permet de s’assurer qu’aucun message professionnel ne vous parvient jusqu’au prochain jour de travail. Pour le mode Conduite, par contre, c’est différent.

Contrairement aux autres modes de concentration, Apple l’a pensé pour être automatique par défaut. Si votre iPhone pense que vous conduisez, il s’active, pour que vous soyez concentré(e) sur la route et pas distrait par les messages et notifications. C’est une bonne chose. Malheureusement, l’ensemble est cassé. Il semble que la sensibilité de la détection soit trop fine, ce qui conduit parfois au déclenchement du mode de concentration Conduite alors que vous n’êtes pas dans un véhicule, ou même pas en mouvement.

Il y a une longue discussion sur le sujet sur Reddit. Certains racontent que l’iPhone active le mode lorsque l’iPhone détecte du mouvement, d’autres alors même que le téléphone est sur un bureau. Et le problème, c’est que, une fois activé, vous n’avez pas les notifications. Et les modes de concentration affectent, par défaut, tous les appareils Apple connectés et compatibles. Cela signifie que si votre mode de concentration Conduite s’active pour votre iPhone, il s’active aussi pour votre iPad et votre Mac. Et vous aurez en plus les notifications sur Mac qui vous indiquent que “Conduite” est activé, ou désactivé… Difficile d’être productif dans ces conditions.

Et à l’heure d’écrire ces lignes, avec iOS 16.1, ce bug est toujours présent, la fonctionnalité étant pourtant présente depuis l’introduction d’iOS 15.

Bien que nous ne connaissions pas la cause du problème, il y a quelques solutions. La première chose à faire est de désactiver l’activation automatique. Pour ce faire, c’est dans Réglages > Concentration > Conduite. Tapotez sur Pendant la conduite sous Activer automatiquement et choisissez : “Si connecté au Bluetooth embarqué” si vous avez une voiture avec Bluetooth. Le mode de concentration Conduite ne s’activera automatiquement que lorsque votre iPhone sera appairé avec votre voiture.

Si vous avez un véhicule doté de CarPlay, “Activer avec CarPlay” offre la même chose. Lorsque vous connectez votre iPhone à CarPlay, le mode de concentration Conduite s’active. Si vous n’avez pas de Bluetooth ou de CarPlay, laissez “Manuellement”. Vous devrez donc vous souvenir de l’activer vous-même chaque fois que vous conduisez, mais vous n’aurez pas à souffrir de ses activations/désactivations à outrance chaque jour. Vous pouvez aussi, plus radicalement, supprimer le mode de concentration Conduite, mais ce serait dommage de se séparer d’une telle fonctionnalité de sécurité.

L’autre option est de désactiver “Partager le Statut Concentration” dans le menu général des paramètres de Concentration. Ainsi, si votre iPhone passe en mode de concentration Conduite par accident, vos autres appareils ne seront pas affectés. Cela étant dit, ceci expose un manque dans la fonctionnalité. Pourquoi ce partage de statut n’est-il pas propre à chaque mode de concentration ? Il pourrait être intéressant de décider de ne pas partager le mode de concentration Conduite, mais de partager pour les modes Travail ou Personnel.

Apple a encore un peu de travail sur cette fonction. Il faut tout d’abord corriger le bug, le plus rapidement possible, dans iOS 16.2 si possible. Et ensuite, ajouter le paramètre “Partager le statut Concentration” par mode de concentration. D’ici là, il faudra contourner le problème avec l’une ou l’autre de ces options.