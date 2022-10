Comment écouter ses playlists Spotify dans Apple Music

Apple Music est un service de streaming musical très intéressant, mais qui reste en dessous de Spotify. Voici cependant comment lire des playlists Spotify dans Apple Music.

Apple Music a des avantages, mais la plupart des utilisateurs admettront volontiers que les playlists Spotify sont bien meilleures. Le plus souvent, écouter des playlists Spotify nécessite d’utiliser Spotify, ce qui n’est pas toujours possible si vous payez déjà un abonnement à un autre service de streaming. Fort heureusement, il y a aujourd’hui un moyen de profiter des playlists Spotify directement dans Apple Music.

Il existait déjà des méthodes variées pour transférer des playlists Spotify vers Apple Music et vice-versa. Ces méthodes fonctionnent, mais ne sont pas toujours idéales, dans la mesure où elles ont tendance à ajouter des milliers de chansons à votre bibliothèque et, en passant, à allonger sensiblement votre liste Ajouts Récents. C’est là que Playlisty, une app gratuite pour iPhone, iPad et Mac, entre en jeu.

Pour profiter de Playlisty, commencez par vous inscrire à l’offre gratuite de Spotify. Installez Playlisty et liez votre compte Spotify à l’app. Une fois fait, vous pouvez voir toutes vos playlists dans Playlisty et choisir de toutes les importer, ou une à une, dans Apple Music.

Sélectionnez vos playlists et l’app va créer une playlist pour Apple Music et vous dire si ces chansons sont disponibles sur la plateforme de la marque à la pomme. Certaines chansons peuvent manquer à l’appel, mais ce genre d’exception reste rare.

Appuyez sur le bouton Play pour importer une playlist entière dans Apple Music. Vous pouvez alors l’écouter. Si vous voulez sauvegarder la playlist entière dans Apple Music, appuyez sur le bouton Save sous le nom de la playlist dans l’app Playlisty et tapotez sur Start pour lancer l’import.

Mise en garde : l’offre gratuite de Playlisty vous permet d’importer jusqu’à 20 chansons par playlist. Si vous voulez importer des playlists plus grandes, il vous faudra débourser les 3,49 € demandés pour Playlisty Pro. Si vous n’êtes pas encore prêt à sauter le pas, vous pouvez, à tout le moins, rouvrir l’app pour importer des playlists gratuitement. Cela ajouter les chansons à votre liste En Cours de lecture dans Apple Music plutôt que de les enregistrer dans votre bibliothèque, mais vous pourrez tout de même les écouter.

Bonus : si vous trouvez une playlist intéressante sur YouTube Music, Playlisty peut aussi la transférer vers votre compte Apple Music.