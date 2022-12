Meta réfléchit à proposer sa propre alternative à Twitter

Meta réfléchirait à proposer sa propre alternative à Twitter. Le géant américain continue de copier tout ce qui est populaire.

Ce n’est un secret pour personne que Meta, anciennement Facebook, aime copier ce qui fonctionne bien ici ou là. Ces dernières années, les exemples ne manquent pas. Et il se pourrait que nous en ayons un nouveau. En effet, la firme de Menlo Park réfléchirait à proposer sa propre version d’un service qui subit actuellement de grosses turbulences, Twitter.

Quelques semaines seulement après l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, le consultant et analyste Matt Navarra tweetait tout récemment que les équipes de Meta étaient en train de discuter de la possibilité de bâtir un concurrent à Twitter, avec une fonctionnalité “notes” sur Instagram, concevoir une app dédiée centrée sur le texte ou ajoute de nouveaux fils, à la Twitter, à Instagram. Le nom pourrait être Realtime ou Real Reals ou Instant. Vous avez saisi l’idée.

Un employé de Meta écrit même, selon le New York Times, “Twitter est en crise et Meta doit retrouver son mojo. […] PRENONS LEUR TOUT CE QU’ILS ONT.”

S’il ne fait aucun doute que la situation est très délicate en ce moment chez Twitter, Meta a ses propres soucis. L’entreprise a dû mettre en pause de profonds changements après que les Kardashian s’en sont pris à elle et, bien sûr, elle n’est pas parvenue à empêcher la propagation de fausse information qui entachent le monde entier. Mais les utilisateurs ignorent ces signaux d’avertissement depuis des années.

Meta tente d’être une plateforme pour tout le monde, cela n’est pas nouveau. Instagram a récemment commencé à ressembler davantage à TikTok. Elle a pivoté vers la vidéo, augmenté les publications recommandées, mis en avant les stickers “Ajoutez les vôtres” et revu les possibilités autour des Reels pour Instagram et Facebook, ces derniers ont même commencé à avoir la priorité. Avant que TikTok ne soit une menace, Instagram avait surfé sur le succès de Snapchat en lançant ses Instagram Stories. Désormais, dans un monde post-TikTok, les rumeurs se propagent déjà que le géant américain pourrait copier BeReal.

La plateforme tente de devenir un super app avec shopping, magasins en ligne, liens à partager, réservation de voitures, service de messagerie et bien davantage… Et ce n’est pas nécessairement pour le mieux.

Meta staff met to discuss building a Twitter rival! 😯

Ideas included

– Rollout of Instagram's new 'Notes' feature

– Building a text-focused app using Instagram’s tech

– Adding a new Twitter-like feed to Instagram

Names for the features included: Realtime, Real Reels, Instant

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 7, 2022