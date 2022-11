Meta abandonne ses smart display Portal et son projet de smartwatch

Meta aurait décidé de cesser tout développement autour de Portal et sa smartwatch, conséquence de son vaste changement de stratégie.

Selon une information de Reuters, Meta a pris la décision de cesser tout développement sur ses smart displays et sur son projet de smartwatch. Les cadres de l’entreprise auraient informé les employés – ceux qui sont toujours présents après la vague de 11 000 licenciements survenue il y a quelques jours – durant une réunion que le projet Portal était arrêté. Meta vendait plusieurs produits Portal au grand public et l’appareil avait connu un joli succès durant la pandémie, lorsque les gens devaient rester chez eux. Ceci étant dit, la firme de Menlo Park avait changé de stratégie en juin et décidé de vendre ses produits aux entreprises.

The Information rapportait à ce moment-là que Portal comptait pour 1 % seulement du marché mondial, et ce, même avec l’augmentation des ventes en 2021. Poursuivre sur le segment du grand public ne valait probablement plus la peine et aujourd’hui, l’entreprise a décidé que cela ne valait plus la peine de développer le produit du tout. Le directeur de la technologie, Andrew Bosworth, aurait déclaré aux employés durant cette réunion : “Cela aurait juste pris trop longtemps, et demandé trop d’investissement pour entrer sur ce segment des entreprises, il ne nous semblait pas opportun d’investir du temps et de l’argent.”

Meta n’a pas encore commercialisé de smartwatch, mais ces dernières années, des rapports et autres fuites laissaient entendre qu’un tel projet était en cours. Aujourd’hui, il s’avère que nous ne le verrons jamais concrétisé, à moins que Meta décide de revoir son planning et certaines de ses priorités. Andrew Bosworth déclarait par ailleurs que l’équipe dédiée à la smartwatch travaillera désormais sur les lunettes de réalité augmentée de l’entreprise et la moitié de l’investissement de Meta dans Reality Labs ira aux projets de réalité augmentée.

En plus d’annoncer la fin de Portal, les cadres ont aussi révélé que 54 % des employés licenciés ces derniers jours avaient des postes dans les affaires, le reste dans la technologie. Toutes les équipes de l’entreprise ont été impactées, et même des employés avec des taux de performances élevés ont été mis à pied. Meta fusionne son unité voix et vidéo avec d’autres équipes dédiées à la messagerie et va former une nouvelle division pour tenter de résoudre les soucis d’ingénierie les plus délicats.

Le rapport de Reuters ne précise pas si les cadres ont dévoilé une date précise d’arrêt des modèles Portal ni si le géant continuera de les vendre. On ne sait pas non plus, à l’heure actuelle, quand le support des appareils actuels s’achèvera. À suivre !