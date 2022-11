Vieille de 10 ans, la smartwatch Pebble s’offre “une dernière mise à jour” pour les Google Pixel 7

La smartwatch Pebble reçoit une nouvelle mise à jour. 10 ans après son lancement, 4 ans après la dernière version logicielle, la compatibilité Pixel 7 arrive.

Cela fait presque 10 ans que la smartwatch Pebble est arrivée au poignet des premiers utilisateurs suite à sa campagne extrêmement réussie sur Kickstarter. Et pourtant, aujourd’hui, cette montre connectée est encore bel et bien vivante. La montre est désormais compatible avec les smartphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La prise en charge des appareils Android 64 bits uniquement arrivera dans quelque temps.

La smartwatch Pebble reçoit une nouvelle mise à jour

Comme précisé par Ars Technica, Katharine Berry, qui travaille sur Wear OS et qui est un membre important du groupe Rebble chargé de maintenir l’écosystème Pebble en vie, a écrit que la dernière mise à jour Pebble survient quatre ans après la précédente. Cette version a permis à de nombreuses fonctionnalités des apps Pebble de tourner sur des serveurs indépendants. Fitbit, que Google a racheté depuis, avait fermé les serveurs Pebble en 2018, seulement deux ans après avoir racheté tous les actifs du fabricant de la montre.

10 ans après son lancement, 4 ans après la dernière version logicielle, la compatibilité Pixel 7 arrive

Outre la compatibilité avec les Pixel 7, la dernière mise à jour en date vient aussi améliorer la fiabilité de la présentation du numéro sur les versions récentes d’Android. Bien que l’app ne soit pas disponible sur le Google Play Store, l’APK est signé avec les clefs Pebble officielles et conserve l’intégration de Google Fit, comme l’explique Katharine Berry.

En surface, cette mise à jour pourrait sembler être la dernière pour Pebble, en ce qui concerne le support officiel. “Merci à Google de nous avoir fourni une dernière mise à jour”, écrit notamment Katharine Berry sur Reddit. Cependat, comme Ars Technica le fait remarquer, un hackathon Pebble doit avoir lieu le mois prochain. Si l’écran e-ink et la batterie de votre smartwatch Pebble sont encore opérationnels, la montre pourrait encore vous être utile.