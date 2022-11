Mastodon est-il une alternative crédible à Twitter ?

Mastodon est une alternative à Twitter qui existe depuis 6 ans. Comment fonctionne la plateforme ? Est-ce une option crédible face à Twitter ?

Twitter appartient désormais à Elon Musk : la plateforme est un tout nouveau monde, en pleine transformation, autour de projets de monétisation, notamment. Ces changements, associés aux débordements fréquents et souvent chaotiques du multimilliardaire américain, ont décidé certains utilisateurs à quitter le réseau, se cherchant une nouvelle maison pour leurs pensées quotidiennes. Mais qu’elle peut être l’alternative à une plateforme comme Twitter ?

Mastodon, qui existe depuis environ six ans, semble être un choix assez populaire. Le jour-même de la reprise par Elon Musk, Mastodon enregistrait 70 000 nouveaux utilisateurs. À l’heure d’écrire ces lignes, la plateforme compte environ 655 000 utilisateurs actifs.

Qu’est-ce que Mastodon ?

Mastodon est un projet open-source lancé par Eugen Rochko, qui fut un grand fan de Twitter, avant d’en être profondément déçu. Le lancement de Mastodon avait été en partie financé via Patreon en 2016. L’app commençait à gagner en popularité en 2017, déjà grâce à celles et ceux qui cherchait à prendre leurs distances avec Twitter.

Le réseau est en tous les cas très intéressant. Comme son compte Twitter l’indique, Mastodon ne “sera jamais vendu” et donne les pleins pouvoirs à ses utilisateurs. Il a aussi été décrit comme de gauche et “vraiment moins toxique” que ses pairs.

Pour commencer sur Mastodon, vous pouvez télécharger l’app via l’App Store ou Google Play ou rejoindre un serveur sur votrenavigateur.

Comme sur Twitter, Mastodon a un fil d’actualité avec des toots (contrairement aux tweets), qui peuvent être mis en favoris ou “boostés” (l’équivalent du retweet). Les toots peuvent aussi être mis en marque-page et les utilisateurs peuvent être ajoutés à des listes.

Contrairement à Twitter, le contenu sur Mastodon ne tombe pas dans un seul espace commun. Mastodon est décentralisé ; la plateforme a un réseau de serveurs, des “instances”. Les utilisateurs qui s’inscrivent sur l’app doivent choisir un serveur, le choix s’opérant via le sujet principal et la langue. Il y a des catégories – Technologie, Musique, Jeu, Art, etc. -. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on trouve de tout. Du serveur pour les fans de kpop à la communauté des employés de la tech LGBTQIA+.

Certains serveurs acceptent les utilisateurs immédiatement, d’autres ont une liste d’attente. Le plus important est mastodon.social, le “serveur original Mastodon” qui compte environ 126 000 utilisateurs actifs à l’heure d’écrire ces lignes.

Bien que Twitter ait ses communautés dédiées, Mastodon va plus loin, ce qui peut être un plus pour les utilisateurs, mais aussi un frein pour les utilisateurs de longue date de Twitter. Chaque serveur est géré par une organisation indépendante ou un individu.

Mastodon pourrait avoir droit à son heure de gloire, mais nombreux seront certainement les utilisateurs à rester sur Twitter, que le réseau survive ou disparaisse… À suivre !