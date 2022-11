Twitter a déjà supprimé 1 500 comptes suite à la campagne de troll sur la plateforme

Twitter fait un grand ménage dans les comptes après la campagne de troll. Le directeur de la sécurité donne des indications quant à la modération.

Twitter est devenu la cible d’une campagne de troll d’envergure peu après qu’Elon Musk a pris les commandes de l’entreprise. Yoel Roth, directeur de la sécurité, déclarait que cette initiative visait à faire croire au grand public que Twitter avait assoupli ses règles. Il expliquait aussi que la société travaillait à mettre un terme à cette opération qui a entraîné une grosse augmentation des messages haineux sur la plateforme. Le cadre a tweeté tout récemment qu’un premier grand ménage a permis un “progrès significatif” et que plus de 1 500 comptes impliqués ont été supprimés.

Yoel Roth expliquait que ces 1 500 comptes identifiés suite à cette vaste campagne ne correspondaient pas à 1 500 personnes. “Nombre d’entre eux étaient des clones”, tweetait-il. Le responsable de la sécurité déclarait aussi que la mesure principale du succès pour la modération du contenu est le nombre d’impressions : ce chiffre traduit le nombre de visualisations du contenu par les utilisateurs. L’entreprise a été en mesure de réduire ces impressions sur le contenu haineux à près de zéro.

Yoel Roth précisait aussi comment le site modifie sa manière de faire respecter ses directives quant au contenu. Il expliquait que l’entreprise traite les signalements des utilisateurs différemment : “Parce que les témoins n’ont pas toujours tout le contexte, nous analysons avec davantage de précaution les signalements des témoins pour trouver une éventuelle violation.” C’est pour cette raison que les signalements par des tiers sur la plateforme sont souvent classés comme n’étant pas en violation de ses conditions d’utilisation.

Le chef de la sécurité concluait sa série de tweets en promettant d’en révéler davantage sur le sujet. Ceci étant dit, un nouveau rapport de Bloomberg remet en question la manière dont les équipes de Twitter pourront faire respecter ces règles dans les jours à venir. En effet, Twitter aurait coupé l’accès aux outils internes de modération de contenu à la majorité des employés. Ce qui devrait, logiquement, diminuer sa capacité à lutter contre ce genre de contenu. Les élections de mi-mandat aux États-Unis seront un premier gros test.

Bloomberg expliquait que la restriction d’accès aux outils de modération faisait partie d’un vaste plan de geler le code de Twitter le temps du changement de propriétaire. Elon Musk aurait aussi demandé aux équipes Twitter de revenir sur certaines de ses règles, y compris celle pénalisant les publications contenant de fausses vérités au sujet de la politique et du Covid-19. Une autre dans le viseur du multimilliardaire américain, celle qui pénalise les posts contenant des attaques ciblés sur les individus transgenres.

Our primary success measure for content moderation is impressions: how many times harmful content is seen by our users. The changes we’ve made have almost entirely eliminated impressions on this content in search and elsewhere across Twitter. pic.twitter.com/AnJuIu2CT6

— Yoel Roth (@yoyoel) October 31, 2022