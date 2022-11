Le rachat de Twitter par Elon Musk déchaîne déjà les trolls

Les trolls passent déjà à l'action sur Twitter alors qu'Elon Musk n'a pris les rênes que depuis quelques jours.

Cela fait quelques dizaines d’heures seulement qu’Elon Musk a pris ses fonctions de grand patron de Twitter, mais l’impact est déjà visible sur la plateforme. Suite à l’annonce de la finalisation de l’accord et au licenciement d’un certain nombre de grands cadres, certains groupes ont décidé d’éprouver les règles de modération de Twitter.

The Washington Post rapportait aussi que les “insultes raciales n’ont cessé de se multiplier” dans les heures qui ont suivi l’arrivée d’Elon Musk. Le Network Contagion Research Institute (NCRI), une organisation à but non lucratif qui étudie la désinformation sur les plateformes sociales, déclarait avoir constaté une augmentation franche du n-word sur Twitter. “Plusieurs indices laissent entendre que des personnes malintentionnées tentent de tester les limites sur @Twitter”, déclarait le groupe. “Plusieurs posts sur 4chan encourage les utilisateurs à multiplier les mots et expressions péjoratifs.”

Comme The Post et le NCRI le précise, tout ceci semble être organisé sur des plateformes comme 4Chan et TheDonald, les utilisateurs s’encourageant à propager la haine. Pour l’heure, il est difficile d’évaluer le niveau de propagation de cette initiative. Comme avec de précédentes campagnes de harcèlement, un petit groupe de trolls peut avoir un énorme impact, particulièrement à un moment si compliqué pour l’entreprise. Elon Musk, qui, selon Bloomberg, a temporairement assumé les fonctions de PDG, déclarait ne pas vouloir réintégrer les comptes bannis ou procéder au moindre changement “majeur” dans la gestion du contenu avant d’avoir pu mettre sur pied un “conseil de modération du contenu avec des points de vue très divers”.

Plus précisément, cette augmentation des insultes racistes survient au lendemain de l’appel lancé par Elon Musk aux publicitaires, leur promettant ne pas vouloir faire de la plateforme “une foire d’empoigne où tout peut être dit sans conséquence”.

Reste que l’augmentation de ces discours d’incitation à la haine alimente les craintes de celles et ceux qui juge Twitter incapable de renverser la tendance. D’autant que Elon Musk a renvoyé plusieurs cadres, dont Vijaya Gadde, qui a joué un rôle central dans l’élaboration de la politique de gestion du contenu de l’entreprise. Selon Paul Barrett, directeur adjoint du Stern Center for Business and Human Rights de NYU : “le danger, ici, est que, au nom de la liberté d’expression, Musk revienne en arrière et fasse de Twitter un moteur plus puissant de haine, de division et de désinformation sur des sujets comme les élections, la politique de santé publique et les affaires internationales. […] Cela ne va pas être beau à voir.”

Evidence suggests that bad actors are trying to test the limits on @Twitter. Several posts on 4chan encourage users to amplify derogatory slurs.

For example, over the last 12 hours, the use of the n-word has increased nearly 500% from the previous average. pic.twitter.com/mEqziaWuMF

— Network Contagion Research Institute (@ncri_io) October 28, 2022