Elon Musk voudrait licencier la majorité des employés de Twitter

Elon Musk voudrait réduire drastiquement la masse salariale de Twitter. Une situation qui deviendrait rapidement ingérable pour la plateforme selon un spécialiste.

Twitter se préparerait à une vague de licenciements, que Elon Musk rachète l’entreprise ou non, ce qui pourrait arriver dès aujourd’hui, selon un rapport de The Washington Post.

D’un côté, Elon Musk a déjà déclaré à de potentiels investisseurs qu’il avait l’intention de renvoyer 75 % des 7 500 employés de Twitter une fois le rachat achevé, un accord qui viendrait très probablement gripper les opérations du site, handicaper sérieusement ses capacités de modération de contenu et d’offrir une certaine sécurité à ses utilisateurs.

De l’autre côté, des documents internes obtenus par The Post révèlent que, avant la proposition de rachat du multimilliardaire américain, la direction actuelle de l’entreprise avait prévu de “diminuer la paie de l’entreprise” d’environ 800 millions de dollars, ce qui représenterait une réduction plus modeste de 25 % de sa masse salariale, laquelle verrait “seulement” 1 900 personnes être licenciées. Ceci s’accompagnerait de coupes “majeures” dans l’infrastructure et de fermetures de datacenters. Des plans qui avaient été abandonnés “une fois l’accord de rachat signé”, selon le responsable juridique de l’entreprise, Sean Edgett, d’après Bloomberg News.

Une situation qui deviendrait rapidement ingérable pour la plateforme selon un spécialiste

Les licenciements prévus par Elon Musk seraient “inimaginables” selon les déclarations faites à The Post par Edwin Chen, ingénieur data, ancien responsable de l’évaluation du spam et de la santé chez Twitter. “Il y aurait un effet domino, avec des services qui tomberaient et les gens qui resteraient en poste qui n’auraient pas les connaissances pour les remettre sur pied et qui finiraient par être totalement démoralisés et qui voudraient partir d’eux-mêmes.”

Interrogé au sujet de potentiels licenciements durant une réunion Twitter Town Hall en juin, Elon Musk s’était prononcé en faveur d’une réduction du personnel, expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi des employés peu ou pas performants devraient rester à bord. Elon Musk a aussi plusieurs fois plaidé en faveur d’un assouplissement de la modération sur la plateforme et de la possibilité de réactiver des comptes bannis.