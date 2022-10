Twitter teste une fonctionnalité pour limiter les mentions. De quoi s'assurer un peu de calme sur la plateforme.

Si les fonctionnalités sont assez réduites sur la plateforme Twitter, il n’en reste pas moins que cette dernière évolue très régulièrement. Les modifications sont souvent infimes, mais elles contribuent à proposer une expérience toujours plus intéressante, plus fluide et plus complète à ses utilisateurs. Cela passe par différents aspects, évidemment. Contrôler les interactions entre les comptes en est un.

Twitter teste une fonctionnalité pour limiter les mentions

L’une des choses les plus intéressantes avec Twitter, c’est que vous pouvez atteindre n’importe quel utilisateur public avec une simple mention (@nomdelapersonne). L’une des pires choses avec Twitter, c’est qu’il est bien trop facile d’abuser de cette fonctionnalité. Il s’avère que la plateforme est consciente de cet état de fait. En effet, le réseau travaillerait sur un moyen de contrôler ces mentions. Si l’on croit la chercheuse et ingénieure Jane Manchun Wong, l’entreprise testerait actuellement une fonction permettant de bloquer complètement les mentions ou de les limiter aux seuls utilisateurs qui vous suivent déjà.

De quoi s’assurer un peu de calme sur la plateforme

Le responsable de la confidentialité chez Twitter, Dominic Camozzi, avait déjà confirmé qu’une telle fonctionnalité était en préparation dans les bureaux de l’entreprise, mais comme The Verge le rapporte, il avait par la suite supprimé cette déclaration. Donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs mentions rentre parfaitement dans le cadre des différentes fonctionnalités de respect de la vie privée déployées récemment par Twitter, comme la limitation des réponses et le fait de pouvoir se retirer des mentions d’une conversation.

Bien que cela puisse laisser paraître que Twitter est moins ouvert, un tel contrôle sur les mentions permettra au service de proposer une meilleure expérience à tous les utilisateurs, utilisateurs qui se retrouvent malheureusement trop souvent la cible de trolls et comportements similaires qui peuvent parfois avoir des conséquences désastreuses.