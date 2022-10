Twitter commence enfin à déployer son bouton Modifier

Twitter commence à déployer son bouton Modifier, mais pas encore en France.

Après des années de demande de la part des utilisateurs, Twitter est enfin prêt à proposer un bouton Modifier. L’entreprise déploie en effet la fonctionnalité tant attendue au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais uniquement pour les abonnés Twitter Blue. L’option n’est pas encore disponible en France, mais Twitter explique que les utilisateurs y auront bientôt droit.

Twitter commence à déployer son bouton Modifier

Les abonnés Twitter Blue qui envoient un tweet et réalisent avoir fait une faute de frappe ou deux auront 30 minutes pour procéder à des modifications. Ils peuvent éditer jusqu’à cinq fois leur tweet durant ce laps de temps. Par souci de transparence, les tweets édités ont un timestamp explicite indiquant “Dernière modification” et l’heure exacte de l’opération. Cliquez sur ce timestamp et vous verrez tout l’historique des changements.

En avril dernier, Twitter déclarait qu’il commençait enfin à tester un bouton Modifier. Il y avait des indications laissant entendre que la fonctionnalité était en préparation. Au début du mois de septembre, Twitter expliquait avoir créé un tel bouton. La plateforme avait même publié un tweet de test à la fin de ce mois et, quelques jours plus tard, le bouton fait effectivement son apparition.

mais pas encore en France

Techniquement, l’entreprise est encore en train de tester la fonctionnalité. Celle-ci sera disponible dans le cadre de la section Labs du service Twitter Blue à 5 $ par mois. De plus, vous ne pouvez éditer que des tweets originaux et tweets citation, selon la page d’aide. De nombreux types de tweets ne peuvent être modifiés, comme les threads, les réponses, les retweets, les tweets épinglés, les tweets Super Follow et ceux que vous rédigez sur des applications tierces.

Quoi qu’il en soit, c’est un bon début. L’approche de Twitter envers ce bouton Modifier est assez logique pour garder les choses aussi transparentes que possible. Il est facile d’imaginer des sociétés qui viendront éditer leur tweet dans l’éventualité où celui-ci deviendrait viral et qu’il faudrait clarifier les choses ou apporter un détail.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand! US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022