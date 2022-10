Elon Musk commence à faire son grand ménage chez Twitter

Elon Musk fait déjà le grand ménage chez Twitter. Quatre grands cadres ont déjà été licenciés.

Après des mois de drama juridique, Elon Musk a commencé à prendre les rênes de Twitter, selon The Wall Street Journal et The Washington Post. Sa première décision forte a été de licencier le PDG, Parag Agrawal, le directeur financier, Ned Segal, et d’autres grands cadres.

Elon Musk a pris sa place sur le trône juste avant la date butoir. Il a passé du temps au quartier général de Twitter à San Francisco cette semaine, où il a notamment pu remployer certains employés. Il aurait aussi amené avec lui quelques ingénieurs de Tesla pour l’aider à “évaluer” le code de Twitter, selon Bloomberg.

La finalisation de l’accord mettra fin à une bataille juridique de plusieurs mois qui a beaucoup secoué Twitter depuis que le multimilliardaire a proposé de racheter l’entreprise pour 44 milliards de dollars en avril, avant d’annoncer quelques semaines plus tard que cette acquisition était “en pause”. Elon Musk avait notamment cité le nombre de bots et de faux comptes sur la plateforme. Les avocats de Twitter, eux, avançaient plus tard qu’il ne s’agissait là que d’un prétexte pour revenir sur cet engagement.

Mais la finalisation de cette acquisition sera loin de mettre fin à la tourmente interne. Elon Musk, qui avait critiqué la direction de Twitter et avait eu un différend avec Parag Agrawal, a déjà licencié au moins quatre grands cadres, y compris Vijaya Gadde et Sean Edgett. The New York Times rapporte que “au moins un” cadre a été escorté en dehors des locaux par la sécurité.

Elon Musk, qui a changé sa bio Twitter en “Chief Twit”, a clairement annoncé ses intentions d’apporter de grands changements. Il déclarait notamment, tant en public que dans des messages privés, vouloir assouplir les règles de modération de Twitter et ne pas aimer les bannissements permanents. Il devrait aussi alléger la masse salariale, bien qu’il ait dit aux employés que cela n’ira pas jusqu’à 75 %.

Le cœur du service pourrait aussi beaucoup changer sous la direction d’Elon Musk. En plus d’assouplir les règles de modération, le multimilliardaire américain déclarait vouloir rendre l’algorithme de Twitter open source pour que les utilisateurs puissent mieux comprendre ses recommandations. Dans le même temps, il rassurait aussi les publicitaires en affirmant ne pas vouloir faire de la plateforme une vraie “foire d’empoigne”. La directrice des opérations chez Twitter, Sarah Personette, tweetait avoir eu une “grande conversation” avec Elon Musk.

Elon Musk, qui a souvent évoqué son désir de faire de Twitter “un accélérant pour créer X, l’application à tout faire”, comme WeChat en Chine, devrait aussi chercher des moyens d’augmenter les revenus non publicitaires. Il a proposé des changements à Twitter Blue et suggéré la possibilité de faire payer les entreprises pour les tweets intégrés.