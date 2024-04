X offre la coche bleue aux utilisateurs avec plus de 2 500 abonnés Premium

Le changement a surpris bon nombre d'utilisateurs influents.

Hier soir, une cohorte de journalistes et de personnalités publiques se sont exprimées à propos de leur surprise face à la restauration inattendue de leurs badges bleus de validation sur la plateforme X d’Elon Musk, créant une vague de surprise sur les réseaux sociaux.

Une explication a été rapidement fournie par X : tout compte dépassant 2.500 abonnés vérifiés (c’est-à-dire payant un abonnement Premium ou Premium+) bénéficiera désormais des fonctionnalités Premium gratuitement. Pour ceux qui possèdent plus de 5.000 abonnés, l’accès à la formule sans publicité Premium+ leur est accordée gratuitement.

Jusqu’à présent, seuls “les utilisateurs avec un grand nombre d’abonnés (minimum dans la fourchette du million), ainsi que les célébrités et les entreprises/médias”, se voyaient octroyer gratuitement ces fameux badges bleus. Avec cette nouvelle initiative, X, anciennement Twitter, semble vouloir intégrer des utilisateurs influents ayant un nombre de followers plus faible (souvent des journalistes).

based on all the confused tweets i’m seeing, it looks like Twitter / X is starting to really ramp up the roll out of this now

if you suddenly have a blue checkmark even though you’re not paying for one, this is why: pic.twitter.com/T1XaBEeGgn

— Matt Binder (@MattBinder) April 3, 2024