Elon Musk annonce le lancement prochain de l’assistant Grok pour les utilisateurs Premium X

Pour le moment, c'est réservé aux abonnés du niveau Premium+ sur X, qui est le plus cher.

Elon Musk, dirigeant de la société xAI, a annoncé que Grok, le chatbot de l’entreprise, serait accessible aux abonnés Premium de la plateforme X plus tard cette semaine. C’est une évolution notable pour cet outil, qui était jusqu’à présent réservé aux abonnés Premium+ contre un tarif de 16$ par mois ou 168$ annuels. Avec l’arrivée de Grok sur le palier Premium, qui coûte la moitié de ce tarif, le chatbot est désormais à la portée d’un plus grand nombre.

Alors que le monde se remet encore de la stupéfaction suite à l’annonce de l’ouverture du code source de son modèle Grok-1 par xAI en mi-mars, cette entreprise tente de se démarquer de ses concurrents. Dans le contexte tumultueux du monde de l’intelligence artificielle générative, cette décision apporte une preuve supplémentaire de la volonté de Musk de rendre l’IA accessible à tous.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23

