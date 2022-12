Twitter embellit son abonnement Blue avec de nouvelles exclusivités

Twitter augmente la liste des avantages offerts avec l'abonnement Twitter Blue. La limite des vidéos, par exemple, est augmentée.

Twitter Blue a activé de nouveaux avantages pour les abonnés, parmi lesquels des “classements priorisés dans les conversations” et des publications de vidéos pouvant atteindre 60 minutes, selon la liste de fonctionnalités mises à jour découverte par TechCrunch. Ces deux fonctionnalités avaient été promises par Elon Musk le mois dernier lorsque celui-ci a annoncé que les abonnés Blue qui déboursaient les 8 $ demandés auraient droit à “la priorité dans les réponses, mentions et recherches” ainsi que la capacité de publier des vidéos plus longues.

La priorité dans les réponses est déjà opérationnelle, avec la page d’aide indiquant que “cette fonctionnalité met en avant vos réponses dans les tweets avec lesquels vous interagissez.” Cela semble être le cas sur plusieurs tweets, avec les abonnés Twitter Blue qui apparaissent tout en haut dans les réponses. Nul ne sait si les utilisateurs qui paient 8 $ par mois apparaitront toujours en haut de la liste des réponses ou si d’autres facteurs entrent en ligne de compte.

Le support Twitter déclarait il y a peu que cette priorité dans l’affichage “aidera à réduire la visibilité des arnaques, spams et autres bots.” Ceci étant dit, certains utilisateurs ont exprimé leurs craintes que ce nouveau système vienne dégrader l’expérience pour les utilisateurs qui ne paient pas, ou que cette priorité payante n’aide justement les spammers, trolls et autres à amplifier la portée de leurs messages.

Les nouvelles règles vidéo font passer les limites actuelles de 10 minutes et 512 Mo à 60 minutes et 2 Go, pour une résolution maximale de 1080p, mais uniquement sur le web. La règle des 10 minutes reste en place pour les utilisateurs des apps Android et iOS. Twitter précise par ailleurs qu’elle peut “modifier ou adapter la vidéo originale pour la distribution, la diffusion, la publication ou l’émission” ou encore changer la résolution ou le bitrate selon le débit internet de l’utilisateur.

Elon Musk expliquait que Twitter rétribuerait, à terme, les créateurs qui publient des vidéos, précisant que cela pourrait même se faire au-delà des 55 % prélevés actuellement par YouTube. Cependant, on ne sait pas si cela sera fait avec des publicités ou par d’autres moyens. Nul ne sait vraiment non plus comment la plateforme gèrera les soucis de piratage, étant donné que la grande majorité de l’équipe de modération a été licenciée ou a démissionné.