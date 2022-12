Twitter Blue revient aujourd'hui avec un tarif de 11 $ par mois via iOS. Espérons que cela permettra de limiter les impostures.

Suite à une première tentative infructueuse de proposer une certification payante des comptes, Twitter propose à partir d’aujourd’hui une version remaniée de son abonnement Blue. Twitter avait à l’origine lancé la certification Blue pour les appareils iOS au début du mois de novembre, pour 8 $ par mois, mais l’entreprise avait mis en pause ce mécanisme après l’émergence de trolls certifiés sur la plateforme.

Ce samedi, la société a aussi confirmé que le tarif de l’abonnement passait à 11 $ par mois lorsque les utilisateurs s’abonnent directement depuis iOS. Sur le web, où la commission de 30 % prélevée par Apple sur les achats intégrés ne s’applique pas, l’abonnement reste à 8 $ par mois, comme cela avait déjà été annoncé.

De plus, l’entreprise annonce avoir implémenté de nouvelles mesures pour éviter que l’incident du mois dernier se reproduise. Pour commencer, les utilisateurs qui souhaitent avoir la petite coche bleue sur leur profil devront lier un numéro de téléphone à leur compte après s’être abonné au service. Twitter ajoute que les abonnés peuvent changer leur pseudonyme, leur nom visible et leur photo de profil après avoir obtenu leur statut certifié, mais l’entreprise retirera de manière temporaire la coche bleue le temps de procéder de nouveau à la vérification du compte. “Nous avons ajouté une étape de vérification avant d’appliquer la coche bleue sur un compte, une mesure supplémentaire pour combattre l’imposture (qui va à l’encontre des règles de Twitter)”, déclarait le responsable produit chez Twitter, Esther Crawford, dans un thread sur la plateforme.

Comme auparavant, Twitter explique que les abonnés Blue auront accès à un certain nombre d’autres fonctionnalités plus tard, y compris la possibilité de publier des vidéos plus longues et de voir moins de publicités. Dans le même temps, parmi les autres avantages de Twitter Blue, on citera la capacité d’éditer les tweets et d’envoyer des vidéos en 1080p.

Cette semaine, Twitter commencera aussi à déployer les nouvelles coches or et grise qu’Elon Musk avait annoncées le 25 novembre, en commençant par la première, pour les entreprises. Plus tard, l’entreprise a prévu de commencer le déploiement des coches grises, pour les comptes du gouvernement et “multilatéraux”. Les responsables remplaceront l’étiquette “officiel” que la plateforme avait brièvement testé après avoir lancé sa vérification payante.